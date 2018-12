Valverde: "Dembélé és molt desequilibrant, però Coutinho també"

El tècnic del Barça, Ernesto Valverde, ha valorat el sistema de tres centrals que utilitza el Llevant: "Els funciona molt bé, però, més enllà del sistema, és un equip amb els senyals d'identitat molts clars i que està fent gols i sumant punts. Té la capacitat de fer grans contraatacs, amb bons futbolistes, com Morales. L'any passat van ser l'únic equip que ens va guanyar en tota la Lliga". Valverde ha afirmat que l'equip sortirà motivat al Ciutat de València perquè volen "seguir líders" i perquè tenen present la derrota de l'any passat. El tècnic blaugrana també ha parlat de Coutinho: "Estic content amb ell i amb tots. És un jugador que ens ha donat molt, ens dona molt i ens donarà molt. Potser en alguns partits no serà titular, però en molts altres sí que ho serà".

"Dembélé és molt desequilibrant, però Coutinho també", ha afegit Valverde, que si opta per fer jugar el francès de titular juntament amb Messi i Luis Suárez considera normal que l'ex del Borussia Dortmund jugui a l'esquerra: "Messi està còmode a la dreta i Dembélé es mou bé en les dues bandes, per tant, el més natural és que si juguen junts, Dembélé vagi a l'esquerra". Tampoc ha descartat el fet que tant Dembélé com Coutinho puguin jugar plegats.

Preguntat per Malcom i Sergi Roberto, el tècnic basc ha dit que estan millorant però que dubta que arribin per jugar contra el Llevant. Valverde també ha demanat paciència respecte a les molèsties que té al genoll Umtiti, que s'està recuperant a Doha, i ha valorat la possibilitat que no es fitxi cap central al mercat d'hivern, malgrat que no ha donat detalls de com evoluciona el central francès. El preparador blaugrana també ha destacat la importància que tenen en l'equip Rakitic i Busquets i que de cara a les eliminatòries de Copa del mes de gener els haurà de "dosificar".