Setién: "No tinc cap dubte que Umtiti tornarà al màxim nivell. Ja ho està fent"

El Barça rebrà la visita del Getafe amb només dos centrals del primer equip: Gerard Piqué i Samuel Umtiti. Aquest últim, molt discutit després de les darreres actuacions, en especial la del diumenge passat al camp del Betis. Si no hi ha cap sorpresa, el central francès tornarà a ser titular aquest dissabte, en la visita del Getafe al Camp Nou. I, tot i els dubtes, Quique Setién ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat.

"No tinc cap dubte [que tornarà al seu màxim nivell], ja ho està fent. L'hem vist en moltes accions que analitzem després dels partits", explicava l'entrenador blaugrana. Setién ha defensat el jugador i li ha fet confiança. "Tothom pot cometre errors, però Umtiti ha fet moltes coses bé i n'estem encantats. Afortunadament, el recuperem [per jugar contra el Getafe] perquè només ha tingut unes molèsties i està perfecte per competir".

Un recanvi a la davantera

Contra el Getafe, un equip "que compromet el rival, que costa de superar, que està en un moment dolç i que se l'ha de tenir en compte a la Lliga", el Barça seguirà amb només dos davanters del primer equip (Messi i Griezmann). Fati, del B, és un habitual a la dinàmica dels grans, i a la llista de convocats també hi és Rai Manaj, un davanter centre albanès del filial.

El tècnic ha estat preguntat, novament, per la necessitat d'incorporar un recanvi a la davantera, aprofitant la lesió de llarga durada de Dembélé. A l'espera que la Lliga "doni l'autorització", Setién ha comentat que "seria convenient" reforçar-se perquè la lesió de l'extrem francès "ha trastocat molt els plans" de l'equip.

Setién no ha volgut parlar de noms propis, com Loren: "ja vaig dir que això no era competència meva i que només parlava dels meus jugadors". I, per no posar pressió a la secretaria esportiva del club, ha rematat: "Si no podem fitxar, ens adaptarem al que tenim. Sempre estaré preparat per això i treballaré amb el que vingui. Ja trobaríem la solució".

"Som igual de favorits que el Madrid"

L'entrenador càntabre ha tornat a posar l'accent en "el sistema" com a via per guanyar els partits i ha assegurat que el Barça és "igual de favorit" que el Reial Madrid per aconseguir la Lliga. I, de cara a la Champions, ha comentat que hi ha "set o vuit equips" amb capacitat per arribar a la final. "I, evidentment, un d'ells som nosaltres".