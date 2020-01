Setién estrena la Copa en un duel entre "bons amics"

Després de l’estrena a la Lliga, Quique Setién debutarà com a tècnic blaugrana a la Copa. El Barça s’enfronta a l’Eivissa aquest dimecres (19 h, DAZN), que va tercer al grup I de la Segona Divisió B. El conjunt de les Illes Balears, que ha eliminat el Pontevedra i l’Albacete en les rondes prèvies, està entrenat per l’exfutbolista Pablo Alfaro. L’aragonès va coincidir a les files del Racing de Santander amb Quique Setién a partir de la temporada 1993-94, després d’un pas gairebé testimonial pel Barça, que el va cedir als càntabres. Quan Alfaro va arribar al Racing, l’equip acabava de pujar a Primera després de set anys sense ser-hi. L’entrenador d’Irún, Javier Irureta, va ser l’escollit per dirigir el Racing en el retorn a la màxima categoria. El tècnic basc atén la trucada de l’ARA des del seu actual domicili, a Getxo.

“El Racing havia pujat amb Paquito [Francisco García Gómez], però em van contactar per dirigir-lo [Irureta havia entrenat ja el Logroñés i l’Oviedo a Primera] i la veritat és que va ser una temporada molt completa, tant per a l’equip com per a la meva trajectòria. Mai m’ha agradat separar-me de la meva família, potser per això se m’ha catalogat sempre com un entrenador del nord, i Santander no estava lluny de casa”, diu. L’equip havia de lluitar per salvar-se, però va ser la revelació i va acabar vuitè. Aquell Racing tenia un esquema molt definit, amb un defensa dura de tres centrals, un mig del camp molt organitzat i una davantera veloç. Setién, malgrat que llavors tenia 35 anys, era el que portava la batuta.

“Setién havia jugat en posicions més avançades abans, però en el meu esquema m’encaixava al mig del camp, per davant de la defensa. Ens ajudava molt en la sortida de pilota. Era el capità en majúscules i també el guia”, recorda Irureta. “Era un futbolista tècnicament bo i molt fidel a les seves conviccions i a la manera de jugar que a ell li agrada. Volia tenir molt la pilota, no perdre-la, i també anava bé per dalt. És cert que llavors ja començava a notar una mica el pas dels anys, però va seguir jugant a la posició de migcentre unes quantes temporades més. Era un jugador que sempre pensava molt, i al qual li agradava crear joc”.

Les virtuts de Pablo Alfaro, actual tècnic de l’Eivissa, eren unes altres. “Era un central molt contundent i molt fort. També anava molt bé en el joc aeri i tenia un bon peu esquerre per treure la pilota. El Pablo també va ser molt important per a l’equip: era un defensor que imposava molt respecte. Era un aragonès molt fort”, recorda Irureta. “Tant ell com el Quique són molt bones persones. Són bons amics i desitjo que els vagin molt bé les coses”, afegeix.

Un bonic regal del futbol

Setién i Alfaro van seguir compartint vestidor durant dues temporades més al Racing, ja sense Irureta a la banqueta. “Vaig arribar cedit pel Barça a un equip en què Setién era un veterà i el capità. Tots dos ens estimem molt el Racing, un club que ens va unir durant tres temporades. Tenim molt bona relació, hem compartit molts moments i li desitjo el millor. Ara ens retrobarem i ens farem una forta abraçada. És un moment bonic que el futbol ens regala”, ha dit Alfaro a la premsa.

L’actual tècnic del Barça va penjar les botes al Llevant, l’any 1996, després d’incorporar-se al conjunt valencià com a reforç per disputar la lligueta d’ascens a Segona Divisió, objectiu que l’equip granota va acabar aconseguint. Alfaro va seguir jugant: va passar per l’Atlètic de Madrid, el Mèrida i el Sevilla (on va ser especialment estimat) i va tornar al Racing, on es va retirar al final del curs 2006-2007.

La gestió de l’exigència al Barça

En el duel de Copa a Eivissa, Setién podrà donar minuts als futbolistes més joves, com Riqui Puig. S’espera que l’equip superi el conjunt balear sense ensurts. El contrari seria una sorpresa en un equip amb l’exigència del blaugrana. “L’exigència que tindrà a Barcelona serà molt alta, diferent de la que ha tingut fins ara, malgrat haver entrenat ja a Primera el Las Palmas i el Betis. Jo crec que se’n sortirà, té coneixements i personalitat per fer-ho. Treballarà i lluitarà per aconseguir-ho. Ell té molta seguretat en el que vol fer. És l’entrenador i vol convèncer els jugadors. A més, la seva manera d’entendre el futbol encaixa amb el Barça”, analitza Irureta.

"Estic segur que el Quique i el Messi compartiran idees i s'entendran", diu Irureta

Setién, tant al Las Palmas com al Betis, va acabar rebent crítiques perquè els seus equips tenien molt la pilota però els faltava gol. Un factor que Irureta creu que al Barça serà més fàcil de neutralitzar per raons òbvies: el potencial ofensiu del Barça, que, tot i tenir Suárez lesionat, “compta amb Messi i també amb Griezmann”. Irureta, com qualsevol amant del futbol, és un apassionat de Messi, i en destaca la seva actitud: “Contra el Granada va rebre moltes faltes, però ell, en lloc de queixar-se, persisteix i persisteix. És excepcional. Estic segur que amb el Quique s’entendran molt”.

El tècnic basc, amb 71 anys i una extensa trajectòria primer com a futbolista i, després, com a entrenador, es dedica ara a estar amb la família i segueix veient molt futbol. En la seva etapa com a tècnic del Sestao River va dirigir Ernesto Valverde. “Ha guanyat dues Lligues, una Copa... I el seu Barça va perdre molts pocs partits. Això no és gens fàcil, però sempre se li ha estat recordant el que no havia guanyat. Ha deixat l’equip líder i classificat com a primer de grup a la Champions. I estic convençut que és una gran persona i que ha empatitzat amb els jugadors”.