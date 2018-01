Suárez, el davanter que gaudeix quan tothom pateix

Sol, absolutament sol, Luis Suárez parlava. Com parlen alguns jubilats enfadats quan ningú els veu, criticant el metge que els ordena prendre pastilles. L’uruguaià, deixant anar un munt de paraulotes, maleïa el cel després de veure com la Reial Societat havia fet el 2-0. Els centrals, que el marcaven, li havien passat pel costat corrents quan es dirigien cap a Juanmi per celebrar el gol que semblava decidir el partit. Però no estava decidit. Mentre ho maleïa tot, Suárez preparava la remuntada. Sota la pluja, en un escenari complicat, l’uruguaià va liderar la reacció de l’equip d’Ernesto Valverde. Si algú podia trencar una maledicció era ell.

Si fa pocs mesos, quan tenia molèsties al genoll, Luis Suárez no veia porteria, fa unes setmanes, des que va poder descansar, la sequera s’ha acabat. Pluja de gols sota la pluja basca, amb dues dianes a la segona part que ja situen Suárez com a segon màxim golejador de la Lliga, amb 13 gols, quatre menys que el seu company Lionel Messi. En una Lliga tenyida de blaugrana, els dos màxims golejadors del campionat treballen a les ordres d’un equip d’Ernesto Valverde que ha signat una primera volta per emmarcar, sense derrotes, amb tres empats i 9 punts per sobre del segon classificat. Ara, si Messi ha anat marcant amb regularitat, Suárez, no. En les primeres 9 jornades de Lliga, l’exdavanter del Liverpool tot just va fer tres gols. En els següents 8 partits -no ha jugat en totes les jornades- ha marcat 10 gols. “Els gols em deixen content, però el que importa és que l’equip segueixi guanyant i liderant la Lliga”, va dir.

Suárez, però, aporta molt més que gols. Quan l’equip estava tocat, la seva intel·ligència va ser clau per marcar el primer gol. Amb un moviment de manual, va generar un espai a l’esquena dels centrals de la Reial Societat que Paulinho va aprofitar per marcar. A la segona part, més mostres del repertori d’un futbolista que, en menys de quatre temporades, ja ha tret el cap a la llista dels 10 futbolistes amb més gols en la història del Barça.

No va ser, però, un partit fàcil. Suárez va trobar-se aïllat durant bona part del joc, però va sacrificar-se per generar espais per als futbolistes de la segona fila. A la segona part, ja sota el diluvi, Suárez va començar a mirar els rivals amb aquella cara que fan les persones posseïdes pel diable, uns ulls vius, plens de ràbia, que anticipaven que cada pilota es lluitaria sense fer presoners. Just quan més d’un blaugrana veia com se li apareixia el fantasma de derrotes passades a Anoeta, Suárez va fer fora les pors amb dos gols que permeten a l’equip enviar un missatge a tothom: la Lliga serà blaugrana.

Suárez va tenir certa tendència a caure a l’esquerra per descarregar el joc i obrir forats per la dreta, on va entrar a la segona part un Ousmane Dembélé que, com Paulinho, sap que els milions que ha costat no li serviran per ser titular al costat de jugadors com Messi o Suárez. L’uruguaià, quan molts ja no podien més, cansant sobre una gespa carregada, encara li va treure una groga a Oyarzabal en una falta que Messi va transformar en el 2-4. Plegats, Messi i Suárez porten 30 gols. És a dir, més que gairebé qualsevol altre equip de la Lliga, com el mateix Atlètic de Madrid, el segon classificat.