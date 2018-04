La UEFA obre un expedient al Barça pels globus grocs

La UEFA ha obert un expedient disciplinari al Barça pel llançament d'objectes (els globus grocs) durant el Barça - Roma d'aquest dimecres corresponent a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. El màxim organisme del futbol europeu ha fet públic aquest divendres un expedient que es debatrà i serà estudiat per la seva Comissió de Control, ètica i disciplina el pròxim dia 31 de maig.

Els fets estudiats es remunten al minut 17 i 14 segons del partit en què força aficionats, responent a la crida del Comitè de Defensa de la República (CDR) del Barça per fer una nova protesta en suport dels presos polítics catalans i dels exiliats, van deixar anar tot de globus i, alguns, van anar caient a la gespa. Tot i que el CRD del Barça havia alertat a les xarxes socials que s'evités tirar els globus a la gespa i que el club n'havia requisat alguns abans del partit, uns quants sí que van acabar caient al terreny de joc.

El col·legiat neerlandès, Danny Makkelie, va aturar durant uns breus instants el partit mentre ell i els futbolistes punxaven els globus amb els tacs de les seves botes. Segons ha informat aquest divendres la Cadena SER, Makkelie va incloure en l'acta arbitral l'incident amb els globus i també va aparèixer en l'informe del Delegat de la UEFA, present a l'estadi.

Els globus grocs no van ser l'única reivindicació política en l'últim partit de Champions. Els aficionats del Barça també van aprofitar la cita, com és habitual, per desplegar dues pancartes en el lateral de la graderia amb la paraula 'Llibertat' i, també, una de color vermell en suport de l'ONG catalana Proactiva Open Arms.