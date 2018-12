Umtiti continuarà el tractament conservador a Barcelona

El Barça té un problema amb Samuel Umtiti. El central ja és a Barcelona i les seves molèsties al cartílag del genoll esquerre definitivament no milloren. L’estada a Qatar per fer un tractament conservador específic no ha tingut l’efecte que s’esperava. Una revisió ahir a les instal·lacions mèdiques del club va confirmar que la situació està del tot estancada. No hi ha un diagnòstic més concret, seguint el protocol d’hermetisme habitual. El tipus de lesió fa que s’accentuï. El cartílag és delicat. No es pot tractar amb treball de fisioteràpia i l’única solució a curt termini és el repòs.

Així la zona perd tensió i millora. És una cura temporal. Com asseguren fonts dels serveis mèdics blaugranes a l’ARA, “és impossible que un esportista d’elit que presenta aquest quadre es posi bé així”. Si funcionés la gestió de la lesió amb descans i treball fora de pista, que no és el cas, seria senzillament un pedaç, una via per posposar una exploració a fons que Samuel Umtiti no vol. L’internacional francès manté la seva posició d’evitar el quiròfan i el Barça, conscient que té les de perdre, intenta tallar els problemes d’arrel.

Lluita de posicions

Les lesions destapen un buit legal en la vinculació professional dels futbolistes amb els clubs. Els jugadors són actius d’empreses globals. La seva participació es resumeix -en gran mesura- en els 90 minuts d’un partit. Si no ets damunt la gespa el teu impacte és ínfim i les conseqüències són notables. El camí és gestionar els contratemps abans dels escenaris crítics. És una responsabilitat compartida, com també els interessos. Umtiti vol continuar a la rutina d’Ernesto Valverde per jugar i ser important en la rotació d’una temporada que apunta a lluitar amb certes garanties pel triplet de Lliga, Champions i Copa del Rei. En cas de victòria blaugrana al Wanda Metropolitano, l’ orelluda figurarà al seu palmarès sigui quin sigui el seu rol. Però no és el mateix.

Els títols aixecats des de la graderia són una mica menys teus. Se sobreentén que el Barça és el primer interessat en poder comptar amb el campió del món. La nòmina de centrals és curta. Gerard Piqué i Clément Lenglet fa setmanes que assumeixen pràcticament tots els minuts de competició. Les constants lesions de Thomas Vermaelen fan impossible que el central barceloní -el cas més alarmant- pugui descansar. El colombià Jeison Murillo arriba a l’equip per reactivar les rotacions. És un fitxatge que demostra la poca confiança en els joves Chumi i Óscar Mingueza, en la regularitat de Vermaelen i també en Umtiti. Si el seu genoll tingués solució aquesta temporada, Murillo no signaria un contracte de sis mesos.

El dubte se centra en si l’ex del Lió no estarà disponible perquè continua forçant el tractament conservador o per haver afrontat una rehabilitació estàndard després de passar pel quiròfan. Les exigències del calendari dictaran si és convenient forçar o no Umtiti, que difícilment podrà afrontar amb èxit el desgast físic de la segona volta. El jugador i el Barça, que és qui paga la nòmina, estan condemnats a arribar a una solució que posi fi al serial. Sembla que, de moment, l’única part que ha cedit a les exigències de l’altra és el club.