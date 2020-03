El VAR i Messi salven un Barça abonat a la fragilitat

El Camp Nou va començar sent el fortí del Barça quan l’equip naufragava a domicili al principi de la temporada i golejava a casa. La unió jugadors-afició es mantenia a casa, on l’equip es llepava les ferides. Però això ja s’ha acabat. L’equip pateix a domicili i, a casa, també. Bartomeu, tacat per l’escàndol de les xarxes socials, va rebre una nova xiulada, crits reclamant la seva dimissió i una mocadorada -que, per molt que no fos majoritària, va ser significativa-. Però el públic també va xiular l’equip en alguns moments, sobretot a la segona meitat, quan els jugadors van sortir del túnel de vestidors amb una parsimònia inquietant. Els resultats esportius de l’equip han mantingut les anades i vingudes de la junta els últims anys, en les quals els jugadors també hi tenen la seva quota de protagonisme.

L’escenari actual és preocupant: l’equip agonitza esportivament i Bartomeu camina per la corda fluixa. Només l’orgull de Messi (també de Piqué) van permetre que la ferida no es fes més gran, aconseguint un patit triomf davant d’una Reial Societat amb moltes rotacions (1-0). Malgrat tot, l’equip torna a ser líder. A l’espera del que faci avui el Reial Madrid en la seva visita al Benito Villamarín.

A cada partit del Barça sembla que ressoni aquella frase de l’argentí en una entrevista a Mundo Deportivo, en què va dir, en referència a l’equip: “Con esto no nos alcanza”. El capità blaugrana ho va dir per la Lliga de Campions, però davant bons rivals com la Reial Societat, la debilitada plantilla blaugrana s’ha de conformar amb competir, més que amb imposar-se, també a la Lliga. Un penal xiulat després de l’avís del VAR a Martínez Munuera per unes mans de Le Normand va permetre a l’argentí fer l’única diana del duel. “Ha sigut un partit tremendament complicat. La Reial és un dels equips més intensos de la Lliga. Ho han fet francament bé. Però després de la derrota dolorosa al Bernabéu, hem aconseguit un valuós triomf que ens permet estar més tranquils”, va justificar Setién després del partit.

Una segona part rocambolesca

El tècnic també va admetre en el seu diagnòstic que, en algunes fases, quan l’equip va anar a pressionar la polida sortida de pilota de la Reial, es van desorganitzar. Van ser els pitjors minuts del Barça, que va signar una de les pitjors segones parts de tota la temporada. La posada en escena després de passar pel túnel de vestidors va ser rocambolesca. L’equip va sortir excessivament replegat, sense intensitat en la pressió. Tant representativa com preocupant va ser una acció en què Busquets, indignat, va anar tot sol a pressionar el porter Remiro.

“L’equip no ha perdut la fe, de cap manera”, va voler resoldre Setién en la roda premsa posterior al partit, en què va admetre que els falta efectivitat golejadora. “No em preocupa perquè estem generant ocasions”, va matisar. L’equip blaugrana va reaccionar de mica en mica davant els xiulets del públic i el partit es va trencar, amb un Barça incapaç de dur el control i una Reial animada en el context de les anades i vingudes al Camp Nou. Piqué, liderant la defensa malgrat tenir molèsties al coll, i Lenglet, desencertat durant bona part del partit però protagonista amb un tall crucial quan el marcador encara era de 0-0, es van fer un fart de treballar davant una Reial verinosa però innocent (és un dels equips més joves de la Lliga, i ahir va jugar amb diversos suplents).

L’orgull de Messi també va permetre al Barça mossegar a la segona part, mentre la grada s’impacientava amb les errades de Rakitic, que va signar una nova actuació decebedora tot i que va protagonitzar un cacau que va desviar Remiro i que li hauria servit com un petit indult. Vidal va substituir el croat entre xiulets que mereixen dues lectures: la mala actuació de Rakitic i la decepció de la grada que esperava l’entrada d’Ansu Fati, esborrat de l’onze de Setién des de ja fa força jornades.

Braithwaite, 45 minuts prometedors

El tècnic va recuperar el 4-3-3, però va apostar per Braithwaite, que va viure la seva primera titularitat al Barça. En un context preocupant, crida l’atenció que el millor blaugrana durant la primera meitat, amb permís de Messi, fos el danès. Fitxat d’urgència al febrer, va començar el duel amb molta personalitat.

Griezmann es fa un fart de treballar, corre i corre, pressiona i no es dubta del seu compromís, però en el primer temps Braithwaite va protagonitzar tres accions ofensives per cap del francès, desaparegut. El danès, però, es va diluir a la segona part en un partit que es va acabar amb Alba jugant d’extrem i marcant a l’últim minut, tot i que el VAR va anul·lar el gol per fora de joc d’Ansu. El club i, també, l’equip avancen a batzegades.