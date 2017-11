Valverde: “Cal saber valorar un empat a Mestalla”

Ernesto Valverde segueix sense conèixer la derrota com a tècnic del Barça a la Lliga. Va ser caure a la Supercopa, i aixecar el vol, malgrat visitar estadis complicats com el Wanda Metropolitano, San Mamés i Mestalla. El tècnic va valorar de forma molt positiva el partit dels seus homes, tot i admetre que “no puc marxar del tot content, ja que sempre volem guanyar, però empatar contra aquest València, que rep pocs gols a casa i juga com juga, ha de ser valorat”, va dir. L’entrenador blaugrana va veure un partit en què “els dos equips han volgut guanyar, amb ambició i fent servir les seves armes. Una prova seria l’última jugada, quan nosaltres hem atacat amb tants homes que ells han pogut crear una contra que ens ha fet patir”. Ara, el primer temps va ser “un bon primer temps de control”. “Hem dominat el primer temps amb possibilitats de marcar... Bé, de fet, hem marcat”, va dir somrient i traient importància al gol de Messi que no va pujar al marcador. Guillermo Amor també va valorar un primer temps en què “l’equip ha jugat bé, controlant un rival amb moltes armes ofensives”. “De fet, quan no ha pujat el gol al marcador, el València ens ha fet una contra perillosa. Ens hauria pogut descentrar, però no ha sigut així. L’equip ha estat molt concentrat i cal valorar-ho”, va assegurar, i va acabar afegint, feliç, que el cas Messi, per fi, està tancat: “Messi està content al Barça: és el que voliem”.