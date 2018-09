Valverde: "El VAR ajuda en situacions polèmiques, però no entra en d'altres igual de transcendents"

Abans de la visita d'aquest dimecres a Butarque, Ernesto Valverde ha comparegut en roda de premsa a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Amb la sanció d'un partit a Clement Lenglet planant sobre l'actualitat, el tècnic basc ha admès que l'expulsió del francès ha condicionat una mica les seves rotacions, ja que Samuel Umtiti, que va entrar just després del descans, en teoria havia de descansar contra els gironins. Sense entrar a valorar la durada de la sanció a Lenglet, Valverde ha dit que compta amb Thomas Vermaelen: "Està a la disposició de l'entrenador; si a vegades es queda fora de la convocatòria és perquè, per norma general, no acostumo a posar quatre centrals a la llista".

El Txingurri ha valorat de nou la polèmica acció entre Lenglet i Pere Pons: "És cert que estem als principis del VAR i s'ha d'anar ajustant. Malgrat que crec que la polèmica es reduirà, no desapareixerà del tot. De polèmiques com el cas entre Lenglet i Pons n'hi seguirà havent. Hi ha una part del VAR que m'agrada, perquè ajuda a resoldre grans polèmiques, però hi ha incidències d'altres jugades en què el VAR no entra i que també són molt determinants". També ha valorat el fet que un Leo Messi visiblement enfadat no donés la mà al col·legiat Gil Manzano després del duel contra el Girona: "És una anècdota que no té més. No expulsaran a ningú per no donar la mà a un àrbitre, no?"

Valverde, sobre el premi The Best Valverde no ha volgut entrar a valorar gaire el premi The Best, que aquest dilluns va guanyar el jugador croat del Reial Madrid, Luka Modric, i que va rebre en una gala o no hi van anar ni Cristiano Ronaldo ni Leo Messi: "Cadascú té la seva opinió, per a mi el millor és Leo, però tampoc es tracta de comparar jugadors. És un premi que es diu The Best i el millor no hi era, però això és com una festa a la qual t'inviten i pots decidir si hi vas o no. Abans no hi havia tants premis ni tanta premsa que en parlés i ara qualsevol polèmica ven".

Amb tot, Valverde confia a tirar endavant el partit contra el Leganés i, dissabte, tornar a sumar els tres punts contra l'Athletic Club: "El nostre plantejament abans de jugar contra el Girona era guanyar els tres partits d'aquesta setmana. Vam empatar i ara ens en queden dos. Tenim equip i jugadors per afrontar tots els partits que vinguin, malgrat que estiguin atapeïts en el calendari". Contra el conjunt madrileny, el basc s'espera un equip que "a vegades pot tirar la pressió alta i que, sobretot a casa, està jugant molt bé, tot i haver sumat només un punt. Contra la Reial Societat i el Vila-real van fer bons partits. Serà un partit dur; a Butarque sempre ho són".

A banda de Vermaelen, qui podria tenir la seva oportunitat contra el Leganés és el jove lateral esquerre del filial Juan Miranda, que s'ha quedat entrenant a Barcelona en lloc d'anar amb la selecció espanyola sub19: "S'ha quedat perquè aquesta setmana era de tres partits i té possibilitats. A més, el compromís de la seva selecció no era cap partit oficial". Valverde tampoc ha descartat que puguin tenir alguna oportunitat Malcom, que ja té l'alta, o Munir, inèdit fins ara a la Lliga. En la mateixa línia s'ha mostrat el tècnic basc sobre la possibilitat de trencar el trident Messi-Suárez-Dembélé: "Hi ha la possibilitat, però no vull donar cap pista a ningú". "Si no he fet cap rotació a la davantera encara potser és perquè m'ha agradat el que he vist". Contra la Reial, després de l'aturada per seleccions, Dembélé pràcticament no va jugar amb França, Suárez és dels que va tornar abans i Messi no havia marxat amb la seva selecció. En canvi, Coutinho venia de jugar amb el Brasil i va ser dels últims a incorporar-se", ha argumentat el Txingurri.

De la zona d'atac, a la defensa. Valverde ha valorat el fet que el Barça hagi encaixat gol en els últims tres partits de Lliga: "Són 5 partits de la Lliga en total i en tres hem encaixat gol. Amb l'Osca, molt aviat, perquè vam començar fluixos. Contra el Girona, l'expulsió ens va afectar una mica. El dia de la Reial Societat ens van fer el gol quan menys ens estaven atacant. Sí que és cert que hem d'ajustar una mica els equilibris atac-defensa. Hi ha cops que juguem amb quatre davanters i a vegades això s'ha d'equilibrar".