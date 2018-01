Valverde mima Dembélé: "No n'hem de fer una bola gaire grossa"

Ousmane Dembélé ha estat un dels noms propis de la roda de premsa d'Ernesto Valverde prèvia al derbi de Copa contra l'Espanyol. El davanter francès, lesionat novament a la cama, estarà quatre setmanes fora dels terrenys de joc. El tècnic, però, ha restat importància al cas i ha optat per protegir el futbolista.

"No he parlat amb ell. Veient el partit [a Aoneta] no em pensava que tingués cap ruptura ni res. El vaig veure acabar bé. És el que hi ha. Quan un jugador té una lesió tan llarga, de tants mesos, els retorns no són fàcils, de sortir a jugar i ja està. La idea inicial era anar-lo introduint de mica en mica, que és el que he fet. I el que tornaré a fer quan pugui tornar a jugar. Esperem que no sigui res greu", ha comentat el tècnic.

El Txingurri ha estat comprensiu amb el futbolista i ha tret ferro a la lesió, ja que ha considerat que no es va produir cap imprudència fent-lo jugar a Sant Sebastià. "Dembélé va tenir un paper important en l'inici de temporada. Ara té un petit problema. Tampc n'hem de fer una bola gaire grossa, perquè es comença a parlar que té un problema i s'ho pot acabar creient. És una part més de la feina i no hi ha cap dubte que ho solucionarà. La nostra idea és ajudar-lo al màxim perquè acabi sent una anècdota".

La prudència d'Iniesta

El cas contrari és el d'Andrés Iniesta, que es va quedar sense jugar contra la Reial Societat perquè va notar unes molèsties. D'aquesta manera, va evitar una lesió més greu. "Anem amb compte amb ell, i ell també es cuida bastant. Aquestes molèsties són problemes petits que tampoc li fan perdre gaires partits ni la forma física. El que intentem és evitar una ruptura que el deixi fora dos mesos".

Encara sobre la infermeria, ha parlat d'Umtiti, que es perdrà el derbi d'aquest dimecres tot i que ja està a la recta final de la recuperació. "Demà és una mica precipitat, però està molt bé. No diré una data de retorn però sí que estarà disponible aviat, això segur".

Mina encara no té el 'transfer'

Finalment ha parlat de Yerry Mina, l'últim fitxatge del club. Valverde ha aclarit que no podrà jugar contra l'Espanyol perquè encara no ha arribat el 'transfer'. De totes maneres, ha comentat que ha entrat "bé" a l'equip. "Pensem que ens aportarà coses. Però després hi ha la competició, que és la que mana. I la competència a l'equip, que també mana. Tenim molts bons jugadors. Esperem que tingui molt de recorregut al camp, cosa que dependrà del seu rendiment. Estem pendents de descobrir-lo jugant, i ho farem quan en tingui oportunitat".