Valverde: “Ara tornarem a tirar confeti, però queda molt"

“Era un partit important, perquè no és el mateix que el segon classificat se’t posi a dos o que el tinguis a vuit. Hem fet un pas. Ja veurem què passa ara, tranquil·litat. Queda molt”. Amb aquestes paraules, Ernesto Valverde ha donat el valor que té el triomf contra l’Atlètic de Madrid però sense acceptar l’eufòria. “El dia del Girona tothom estava tirant confeti i l’altre dia estàvem tots amb les mans al cap. Ara tornarem a tirar confeti. Això és el món del futbol”.

Del que més satisfet està el tècnic és de la capacitat de l’equip de mantenir-se agrupat en totes les situacions del partit. “ Hem patit perquè és com s’ha de guanyar a l’Atlètic de Madrid. Hem tingut alguna indecisió que ha generat nerviosisme”. Però ha subratllat que no s’han encaixat ocasions de perill. “Sempre estàs intranquil perquè ells tenen grans davanters que, en qualsevol situació, et poden fer gol. No necessiten gaire per marcar”.

En aquest sentit, Valverde ha lamentat el desgast que acumulava l’equip després de jugar contra el Las Palmas. “Sabíem que el pas del temps anava en contra nostra, podíem patir més el desgast del partit anterior. Hem aguantat bé, estem contents, era una setmana important”.

Preguntat per André Gomes, xiulat en algun moment pel Camp Nou, ha dit que per a ell “també era un partit important”. “No només podem demanar a l’afició que ens ajudi, també li hem de donar coses a canvi”. Ha explicat, també, que ha optat per ell en lloc de Paulinho o Dembélé, perquè “és un jugador que es mou bé per zones de banda i quedaven molts minuts. Si posàvem un davanter més, l'equip es podia partir”.