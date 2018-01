Valverde: "La pilota va molt ràpida a Anoeta, és el camp difícil"

"Volem acabar la primera volta amb bones sensacions però ens ha tocat el camp més difícil, pels precedents". Ernesto Valverde és plenament conscient de les complicacions que sempre ha tingut cada visita del Barça a Anoeta. La Reial Societat serà perillosa i el tècnic n'ha exposat els motius: "L'entrenador coneix la casa perfectament, com ens passava amb Unzué i el Celta, i Eusebio sap què li fa mal al Barça. Cal habituar-se a l'estadi, és un camp molt ràpid, la pilota va que sembla que se t'escapi sempre lluny per la pista d'atletisme...". "Estic buscant arguments", ha dit, amb un somriure.

Però cap els deia de broma. De tota manera, de seguida ha enviat un missatge optimista cap a l'afició blaugrana: "Volem escriure el futur, la resta és parlar del passat", ha deixat anar. "Fins ara estem contents de com van les coses. Estem a punt de passar l'equador de la temporada i encara està tot per decidir. No està malament ser campions a la primera volta, però el que interessa és ser-ho al final. Estem satisfets si mirem enrere, però volem seguir en aquest camí", ha comentat.

De cara al partit, el Barça jugarà amb el "desavantatge" d'haver-se desgastat en l'eliminatòria de Copa contra el Celta, una situació que no ha viscut la Reial Societat, eliminada de la competició pel Lleida fa una ronda. "Ens passarà el mateix amb el Betis, després. Però sempre és millor participar en totes les competicions".

És època de fitxatges fins al 31 de gener i Valverde no ha descartat que hi hagi més moviments de sortida, després de concretar l'adéu d'Arda Turan. Pel que fa a les entrades, els reforços de Coutinho i Yerry Mina completen l'equip però Valverde no sent ara més pressió que al principi. "Sempre tens pressió en un gran club, no en tinc més ara", ha matisat. I tampoc ha volgut restar valor als jugadors que ha deixat de tenir a les seves ordres: "La millor plantilla és sempre la que tinc. També a l'Athletic sentia que el meu equip era el millor del món".

La roda de premsa de Valverde ha deixat altres temes per comentar.

André Gomes

"Sempre em pregunteu per ell, com per Vermaelen, semblen jugadors sota sospita, per dir-ho d'alguna manera. André és un jugador extraordinari que ens pot donar moltes coses. Ha ajudat l'equip, està ajudant l'equip i l'ajudarà. És versàtil, en una posició o en una altra, comptem amb ell perquè ens ajudi".

Dembélé

"No estic veient que es reservi. El veig confiat, va fer fins i tot alguna jugada de llarg recorregut l'altre dia. I s'ha entrenat amb normalitat, no té molèsties".

Yerri Mina

"És un jugador que és a l'agenda del club des de fa temps. Té molt bon caràcter, per al grup, per a l'equip. Esperem que sigui competitiu, que s'adequï a una Lliga diferent i a un ritme diferent".

" És un jugador que té desimboltura. S'atreveix en el joc ofensiu, té presència, té un joc aeri espectacular, ens pot ajudar molt en això. L'hem de descobrir veient-lo entrenar, creiem que es pot integrar bé al grup. S'haurà de ficar en el nostre estil, per als defenses no és senzill".

Derbi a la Copa del Rei

"No agrada trobar-te un rival tan seguidament, amb eliminatòria de Copa i el partit de Lliga, al final acabes tenint sobredosi de partits. Serà complicat, l'Espanyol té millor equip del que diu la classificació".

Arda Turan

"És un jugador que té un gran talent, li desitjo sort. Aquest any no ha tingut les oportunitats que hauria volgut tenir, perquè l'entrenador decideix. Li agraeixo el comportament que ha tingut internament".