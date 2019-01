Valverde vol una nit per recordar a l’estadi

Malgrat que Ernesto Valverde va assegurar en roda de premsa que “la prioritat del Barça” passa per superar aquest dimecres (21.30 h, TV3) l’eliminatòria de quarts de final de la Copa contra el Sevilla, aquesta temporada està marcada per l’indubtable desig de guanyar la Lliga de Campions des que Leo Messi va prometre el dia del Gàmper que lluitaran per tornar a guanyar “ aquella copa tan linda ”. Començant amb les paraules del capità blaugrana i acabant amb les rotacions de Valverde en els duels d’anada de la Copa, sembla clar que la principal consigna del vestidor aquesta temporada és arribar fresc a les eliminatòries de la Champions per evitar ensopegades com la desfeta del curs passat a Roma i mantenir el llistó a la Lliga. Una consigna que deixa la Copa en un segon terme, però un títol és un títol i un club de la grandesa del Barça el lluitarà. “Volem guanyar sempre, però si no passem, l’endemà seguirà sortint el sol i al cap de setmana tornarem a tenir un altre partit, però està clar que volem passar i sortirem amb un equip amb condicions per superar el Sevilla”, avisa Valverde.

Aquesta nit, contra el Sevilla, serà la segona remuntada que el Barça haurà de fer si vol seguir viu a la Copa. La primera, va ser als vuitens de final, contra el Llevant, en què els blaugranes es van imposar 3-0 amb superioritat a la gespa i van guanyar la lluita als despatxos pel Cas Chumi. Aquell dia, contra el conjunt valencià, el Camp Nou va registrar l’entrada més pobra del curs amb 42.838 espectadors a l’estadi.

L’horari, el fred, el desencant del rival i l’opulència de títols a la Copa -el Barça ha guanyat les últimes quatre edicions- són factors que ajuden a entendre la davallada d’aficionats en el duel davant del Llevant. Contra el Sevilla, el tècnic blaugrana espera una millor resposta de l’afició i afirma que l’equip treballarà perquè el públic estigui endollat des del principi: “Ens hem de guanyar el suport de l’afició i creiem que hi haurà una bona entrada a l’estadi. Amb l’ajuda dels aficionats som més forts i esperem que es generi una atmosfera de remuntada i obsequiar la gent amb una nit per recordar”.

Si dilluns a la nit Leo Messi va assegurar en la gal·la d’entrega de premis a esportistes que organitza el diari Mundo Deportivo que l’equip “lluitarà per passar” contra el Sevilla, ahir Valverde va catalogar l’eliminatòria com “un repte”: “No vam aconseguir un bon resultat a l’anada però ara tenim 90 minuts per intentar capgirar-lo. Som un equip que en moments determinats, quan els partits ho requereixen, fa un pas endavant. I el partit contra el Sevilla és un d’aquests moments”. El Txingurri, que no va assegurar si Messi sortirà d’inici per “no donar pistes al rival”, és conscient del potencial ofensiu del Sevilla amb jugadors com els davanters Wissam Ben Yedder i André Silva o els migcampistes Pablo Sarabia i Franco El Mudo Vázquez. L’exblaugrana Munir, lesionat, no podrà enfrontar-se als que fins fa menys d’un mes eren els seus companys de vestidor.

Valverde és conscient del potencial ofensiu dels andalusos, però confia que el seu equip tindrà “el control” i “serà dominador” per monopolitzar les ocasions i controlar les envestides ofensives del Sevilla. Una visió que vol contrarestar el tècnic del conjunt sevillà, Pablo Machín: “Anem al Camp Nou amb l’objectiu de marcar com a mínim un gol”. Amb aquesta hipòtesi, el tècnic sorià espera evitar un resultat de 2-0 que és el que conduiria a la pròrroga: “La pròrroga és una possibilitat, però perquè això no passi el nostre objectiu serà marcar com a mínim un gol fora de casa. Crec que és una eliminatòria oberta i no m’atreveixo a especificar percentatges, però pot passar qualsevol cosa”.

A banda de la baixa de Munir, Machín té una nombrosa llista de baixes que poblen la infermeria: Nolito, Jesús Navas, Aleix Vidal, Gnagnon, Gonalons són baixa segura, mentre que Wober, Escudero, Sarabia i Sergi Gómez arriben a la cita sense estar al 100%.

Menys mals de cap té Valverde pel que fa a jugadors lesionats, ja que només té les baixes de Dembélé, Umititi i Rafinha. Sense l’extrem francès, s’espera que la davantera sigui la mateixa que va partir d’inici contra el Girona en la victòria diumenge a Montilivi i que va estar formada per un Coutinho necessitat de bones actuacions, Luis Suárez i Messi. Les alternatives en atac passen per Malcom i Boateng, desencertats en l’anada. L’entrada d’Arthur per Arturo Vidal, de Sergi Roberto per Semedo i Vermaelen per Piqué o Lenglet, són els altres dubtes respecte de l’onze de Girona, a banda de l’entrada de Cillessen per Ter Stegen.

Aquesta nit, el Barça buscarà seguir viu a la Copa, una competició que ha guanyat més cops que ningú, mentre que el Sevilla, que ha perdut cinc finals contra el Barça, lluitarà per eliminar-los tot recordant l’últim precedent en què ho van aconseguir, l’any 2010, quan van derrotar-los als vuitens de final i van acabar alçant el trofeu. El Camp Nou decidirà.