Valverde: "Si generem les mateixes ocasions que en l'anada, passarem segur"

Abans de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest dimecres contra l'Olympique de Lió al Camp Nou, Ernesto Valverde s'ha mostrat prudent: "Ells tenen les seves armes, amb jugadors potents i ràpids, i voldran treure'n profit. És un equip que a la lliga francesa està acostumat a portar el pes del partit, i saben del valor que tindrà un gol a domicili. Ho tenim present". El tècnic ha insistit que a la Champions "no hi ha rival petit", ha recordat que qualsevol resultat a domicili de l'Olympique de Lió els valdria per passar i ha alertat dels exemples de les remuntades de l'Ajax contra el Madrid i del Manchester United contra el PSG. Però el Txingurri ha llançat un avís: "Si generem les mateixes ocasions que en l'anada, passarem segur".

Sobre Dembélé, dubte molt seriós per arribar al partit a causa d'una petita lesió, Valverde no ha donat pistes, però ha deixat clar que no sortirà d'inici amb un jugador tocat perquè això podria suposar "haver de fer una substitució a les primeres de canvi". El preparador no ha volgut entrar en si l'absència o la presència de Dembélé farà canviar gaire el plantejament: "No hi dono gaires voltes: només en encertar el substitut si ell no pot jugar, esclar. Són coses que passen. També es va lesionar Messi i vam haver de trobar solucions".

El moment còmic de la roda de premsa ha sigut quan un periodista de parla francesa no s'ha acabat d'entendre amb Ernesto Valverde amb el sistema de traducció simultània i li ha suggerit que el Barça era un equip defensiu. El tècnic ha respost amb ironia: "Sí, som un equip defensiu. Defensarem bé i a veure si Messi té sort i fa un gol".

El tècnic ha insistit que espera la "millor versió dels futbolistes" que saltaran aquest dimecres a la gespa del Camp Nou i que l'equip està preparat "per donar la cara i fer un bon partit". Sobre Coutinho, Valverde no ha volgut revifar cap polèmica, ni ha explicat si ha parlat amb ell o no –"Són coses que es resolen al vestidor"–, però ha dit que espera tots els seus jugadors "amb plena confiança". El tècnic ha explicat que quan s'han de jugar partits d'aquesta magnitud, que són definitius, es nota que l'equip "està molt més concentrat".