Valverde: "En un futur, a De Jong el veig més jugant de migcentre"

Ernesto Valverde ha atès la premsa abans de l'important enfrontament d'aquest dimecres entre el Barça i el Borussia Dortmund al Camp Nou (21 h, Movistar Liga de Campeones). "És un partit important per a nosaltres, però també per a ells. Arribem al partit en una posició d'avantatge i en cas de guanyar seríem primers de grup. Volem aprofitar aquesta oportunitat: juguem a casa, tindrem el nostre públic al costat i al Camp Nou som un equip fort. Ells també vindran jugant-s'ho tot", ha valorat el tècnic sobre el matx contra el conjunt alemany.

En una extensa roda de premsa, un dels noms propis més destacats ha sigut el de Frenkie de Jong. Uns minuts abans de la compareixença de Valverde, l'holandès havia instat la premsa a preguntar-li al seu tècnic les qüestions sobre la seva posició al camp, en referència a si juga d'interior o de migcentre. "El que vol un jugador és ser titular. Ell pot jugar de migcentre o d'interior, ja que té capacitat per despenjar-se en atac i trencar línies. Busquets és un futbolista més de posició, per treure la pilota amb rapidesa, cap a un costat i cap a l'altre. En tot cas, i potser estic parlant de més, en un futur De Jong jugarà més de migcentre".

En la mateixa línia, el tècnic blaugrana també ha estat preguntat per una reflexió de l'exjugador blaugrana Luis Suárez en què qüestionava que Busquets sovint fos substituït. "Respecto totes les opinions, però si el canvio vol dir que és titular. A vegades té una groga i, si el deixo al camp i li treuen la segona, estaríem parlant de la seva expulsió. Són decisions de l'entrenador".

El tècnic admet que necessiten millorar

Valverde ha parlat de la falta de reacció de l'equip en els últims partits, amb un joc en deriva. "En aquest club sempre hi ha turbulències. Si no és per una cosa, és per l'altra. Sé on soc. Venim de guanyar un partit difícil en què vam remuntar. L'avantatge del futbol és que quan reps crítiques tens un partit aviat per refer-te, i és el que volem fer, donar una alegria a la nostra gent", ha explicat l'entrenador blaugrana. "Hi ha coses que hem de millorar, però venim d'un partit difícil en què vam aconseguir remuntar. No vam perdre la cara al partit i no vam abaixar els braços. Ens hem de quedar també amb les coses bones". Més tard, el tècnic ha demanat "insistir i preservar" en els partits en què considera que han jugat bé, i no quedar-se només amb els que no.

Valverde també ha donat el seu parer sobre el debat entre prioritzar el joc o el resultat: "Jugar bé vol dir fer moltes ocasions i que te'n facin poques. El que nosaltres volem és trobar el resultat a través del joc. La nostra intenció és sempre atacar, però al davant tens un contrari que també juga i et dificulta les coses. L'altre dia vam fer dos gols a pilota aturada, però si traiem córners i faltes a prop de l'àrea rival vol dir que estem atacant", ha argumentat el tècnic blaugrana.

Pautes per ajudar Griezmann

El tècnic blaugrana també ha parlat de l'encaix de Griezmann, ja que el francès ha admès en una entrevista amb la UEFA que encara no acaba de connectar amb els companys ni de trobar el gol. "L'intentem ajudar, treballem amb ell als entrenaments i li donem algunes pautes. És un gran jugador i ha hi dies que està més encertat que d'altres. A alguns futbolistes els costa més adaptar-se que d'altres". Pel que fa a altres noms propis, el Txingurri ha parlat de les absències d'Arthur en algunes convocatòries malgrat insistir que "està físicament bé". "A vegades ha sigut titular, d'altres no. No és res diferent del que li passa a altres migacampistes com Aleñá i Rakitic".