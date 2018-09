El Barça salva el ‘match ball’ i seguirà viu a la Champions (3-0)

El pla de remuntada tenia una versió ideal: que abans del minut 5 de partit, ja s’hagués aconseguit el primer dels dos gols que calien per superar l’eliminatòria contra el BIIK Kazygurt. I el Barça ha vist porteria pràcticament al primer xut, quan una rematada de Patri Guijarro ha superat Zheleznyak arran de pal. L’1-0 ha animat els 1.667 espectadors que han anat al Miniestadi i que han acabat celebrant, amb un cert suspens i als minuts finals, la classificació del Barça per als vuitens de la Champions.

L'equip blaugrana no s'ha pogut estalviar una certa dosi de patiment. Tot i que el camí s'ha aplanat a les primeres de canvi, al Barça li ha costat moltíssim desfer-se d'un BIIK Kazygurt que s'ha mogut més còmodament en la muntanya russa emocional que ha sigut el matx. La por de caure eliminades ha pesat en alguns moments i ha precipitat el Barça. Les culers han disposat d'arribades i xuts, però en el moment de finalitzar no sempre han pres bones decisions. Remats fora, algun blocatge, refusos d'aquella manera. El BIIK Kazygurt s'ha anat defensant i ha anat resistint, beneficiat pels nervis que tensionaven el Barça.

Les kazakhs han tingut una ratxa bona entre els minuts 20 i 30, on s'han estirat i han rondat la porteria de Paños. La dinàmica tampoc ha anat a més, però el Barça ja li ha vist les orelles al llop i ha perdut el focus del partit.

L'aturada del descans li ha anat bé, a l'equip, que ha recuperat els fils del seu joc per tornar a domar el partit. I, de seguida al segon temps, ha trobat el 2-0 que confirmava l'objectiu, quan Marta Torrejón ha tocat amb el cap un mal refús de la portera després d'una centrada tova de Toni Duggan.

L'avantatge de dos gols ha calmat els ànims blaugranes, que han mirat d'equilibrar les emocions per no deixar-se portar tant per les presses. Només el fet que el tercer gol no arribava ha esperançat el BIIK Kazygurt, que ha intentat caçar alguna pilotada a la desesperada en l'últim quart d'hora. Però les il·lusions del rival s'han acabat quan Lieke Martens, a tocar del minut 90, ha fet el 3-0 que sentenciava la remuntada. L'equip ha guanyat marge d'error, però ni tan sols ha vist com la possibilitat de pròrroga planava sobre el Mini. Al final, 'match ball' resolt i el Barça tindrà bola al sorteig de vuitens.