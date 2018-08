Barça-Alabès: Horari i canals on veure el partit de Lliga per televisió

El Barça inicia la Lliga 2018/19 rebent l'Alabès al Camp Nou. L'equip blaugrana buscarà endur-se els tres primers punts de la temporada per començar amb bon peu davant la seva afició. El conjunt basc arriba amb cares noves i intentarà donar la sorpresa al Camp Nou, com ja va fer fa dues temporades, quan es va imposar per 1-2.

Els d'Ernesto Valverde arriben en bona dinàmica de victòries després de guanyar la Supercopa d'Espanya i el Trofeu Joan Gamper, davant del Sevilla i el Boca Juniors, respectivament.

Horari del Barça-Alabès de Lliga

El Barça-Alabès es disputarà el dissabte 18 d'agost a les 22.15 h al Camp Nou.

On veure el Barça-Alabès?

El partit es podrà veure per televisió a través de Movistar+ Partidazo (dial 46). També es podrà seguir el minut a minut a través de la web de l'ARA.