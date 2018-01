Les 3 claus del Barça-Alabès

Dues línies juntes

L'Alabès no va voler pressionar a dalt i va optar per un replegament baix que, des de l'inici, va ser realment baix.

540x306 L'Alabès es concentra a la frontal amb el seu 4-4-2 L'Alabès es concentra a la frontal amb el seu 4-4-2

El Barça avançava metres amb facilitat i es va instal·lar a tres quarts de camp. Però un cop allà, malgrat la mobilitat de les peces interiors, va encallar-se. Cada recepció de Coutinho a la dreta, acabava amb poc més que una passejada per la frontal. Iniesta, Messi i Paulinho només podien filtrar passada amb globus, que Semedo i Digne patien per baixar. Es dominava, però sense ocasions de gol.

Contraatacs mil·limètrics

El pla d'Abelardo era senzill però molt precís: defensar-se amb ordre i sortir al contraatac. I, amb poquíssimes passades, l'Alabès va ser capaç de fer mal al Barça en transició. Guidetti buscava sobretot recepcions intermitges, portant Piqué al dilema de si l'havia de sortir a tapar, mentre que Sobrino intentava desmarcatges més ferotges, a banda o vertical cap a porteria.

540x306 Guidetti i Sobrino van crear molts problemes a la parella de centrals del Barça Guidetti i Sobrino van crear molts problemes a la parella de centrals del Barça

L'acció del 0-1 va venir d'una acció que enxampa Umtiti fora de lloc i que Rakitic i Piqué llegeixen malament. Va fer anar a remolc l'equip.

Canviar els laterals per atacar millor

Amb el marcador en contra, no és gens habitual que es canviïn els laterals per corregir l'atac. Però ahir era necessari que Valverde fes entrar Sergi Roberto i Alba. L'entrada del 18 va reactivar la banda esquerra, on a Iniesta li faltava un soci amb qui jugar i a Messi, un centrador de garanties. A la dreta, el 20 va interpretar millor que Semedo les pujades i les accions contra un rival endarrerit. L'últim retoc d'Alcácer va netejar l'ecosistema Messi, que va trobar més cops Suárez per dins i va ser decisiu.