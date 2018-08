Les 3 claus del Valladolid-Barça

Victòria per la mínima però valuosa del Barça al Nuevo Zorrilla, on un gol de Dembélé desencalla el partit contra el Valladolid (0-1).

Gespa i primeres alertes

L'inici del partit no va ser gens còmode per al Barça. Entre que la mirada dels blaugranes sovint es dirigia a la gespa, que complicava cada passada i cada recolzament, i que el Valladolid va arrencar el duel amb l'alegria lògica de qui s'estrena a casa contra el campió, va fer falta arribar al minut 30 per començar a veure certa sensació de domini culé. No va ser prou contundent ni efectiu, perquè amb regularitat, el Valladolid anava trobant contracops, amb Toni Suárez d’enllaç i Óscar Plano i Ünal corrent endavant.

540x306 Pèrdua de Busquets i contraatac del Valladolid Pèrdua de Busquets i contraatac del Valladolid

Dembélé agita el sector esquerre

Quan, per fi, el Barça va deixar de mirar com s'aixecava la catifa verda, van veure's maniobres ofensives que es generaven sobretot, pel carril esquerre. Les incorporacions de Jordi Alba eren un bon refugi aeri per a la passada de Messi i una font d'alimentació per a la creativitat de Dembélé i Coutinho, els millors del primer temps. A la represa, Valverde va buscar més arguments a la dreta i va canviar de banda el francès. Messi va quedar reubicat a la mitjapunta, buscant alguna transició letal per sentenciar.

540x306 Coutinho i Dembélé tanquen el triangle amb Alba Coutinho i Dembélé tanquen el triangle amb Alba

540x259 Messi a la mitja punta quan el partit s'ha obert més Messi a la mitja punta quan el partit s'ha obert més

El partit queda obert

El reinici va deixar deu bons minuts d'un Valladolid animat pel 0-0 però, oportunament, va arribar el gol de Dembélé per agafar avantatge i encarar la victòria. Però el Barça, lluny d'aprofitar la inèrcia per buscar el segon, va rebaixar les revolucions del partit i va mirar d'adormir-lo. El to lent va permetre l'equip castellà reenganxar-se al duel i confiar en sumar algun punt. El Valladolid va anar acumulant arribades (i, fins i tot, un gol anul·lat al minut 92) que feien perillar un 0-1 que el Barça no va poder ampliar, ni concentrant-se a camp contrari ni al contracop.