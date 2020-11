La doble lectura del tractament conservador de la lesió de Piqué: hipòtesis, riscos i 'timings'

Gerard Piqué no s’operarà. El seu entorn confirma que el futbolista del Barça optarà per tractar l’esquinç de tercer grau al lligament lateral intern i l’afectació parcial del lligament encreuat anterior del genoll dret amb una rehabilitació conservadora. L’aposta per intentar escurçar els timings de la seva baixa sembla evident. Evitar el quiròfan li permetria tornar a la gespa abans que s’acabi la temporada 2020-2021 en el tram més calent del calendari. Haurà de ser un procés monitoritzat a contrarellotge que no assegura dates concretes. No es pot forçar el concepte rendiment immediat que va fer històric Andoni Zubizarreta quan va parlar de l’estat físic de Thomas Vermaelen el dia de la seva presentació. Gerard Piqué no s’operarà. El seu entorn confirma que el futbolista del Barça optarà per tractar l’esquinç de tercer grau al lligament lateral intern i l’afectació parcial del lligament encreuat anterior del genoll dret amb una rehabilitació conservadora. L’aposta per intentar escurçar els timings de la seva baixa sembla evident. Evitar el quiròfan li permetria tornar a la gespa abans que s’acabi la temporada 2020-2021 en el tram més calent del calendari. Haurà de ser un procés monitoritzat a contrarellotge que no assegura dates concretes. No es pot forçar el concepte rendiment immediat que va fer històric Andoni Zubizarreta quan va parlar de l’estat físic de Thomas Vermaelen el dia de la seva presentació.

Serà un treball lent que va començar en el moment de la lesió. Piqué ha hagut de tenir la cama immobilitzada des del xoc amb Ángel Correa durant el partit que va perdre el Barça al Wanda Metropolitano. “És obligatori aquest temps de tenir la cama que no es mogui amb llibertat. El lligament lateral intern no s’opera mai, es regenera sol. Ha de cicatritzar i tornar a estar en bones condicions. Per això els futbolistes acostumen a portar una genollera especial amb un grau de flexió x que va del maluc al turmell”, expliquen a l’ARA especialistes vinculats als serveis mèdics del Barça. És un fase de dues setmanes. La feina de fisioteràpia comença amb corrents i tecnologia Indiba per desinflamar i reabsorbir l’edema que va produir-se amb la dolència. A partir d’aquí cal centrar-se en recuperar l’extensió completa de l’articulació. “La cama queda força rígida. Un esportista d’elit, com és el cas, ha de tenir uns 120 graus de mobilitat. Tocaran moltes sessions de piscina per evitar l’impacte amb el terra fent cursa, per exemple, i exercicis de llitera de mobilitat passiva. Podem anar-nos-en als dos mesos, que és el que el lligament intern demana per tornar a estar bé”, insisteixen les fonts sanitàries.

La readaptació al gimnàs

És important remarcar que el lligament creuat anterior no millorarà durant el procés. Piqué hauria d’operar-se sí o sí per corregir aquest punt de la lesió. La base del tractament conservador és precisament assegurar l’estabilitat del genoll a partir de la musculatura. El treball de gimnàs acabarà de decidir quan estarà disponible. “El jugador haurà de reforçar el gluti mitjà, els isquiotibials i especialment el quàdriceps en el treball de readaptació. El genoll quedarà preparat per al futbol. Cal tenir en compte que els contactes no es poden controlar. Això no és una ciència exacte, com amb els períodes de tornada. Cada pacient és un món”, adverteix el preparador de futbolistes d’elit Jordi Jane.