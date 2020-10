Koeman: "No tinc cap problema amb Griezmann i qui decideix és l'entrenador"

Després de gairebé dues setmanes sense poder comptar amb el gruix de la plantilla per l'aturada per futbol de seleccions i només amb l'entrenament d'aquest divendres per preparar amb tot l'equip el duel contra el Getafe d'aquest dissabte (21 h, Movistar LaLiga), Ronald Koeman ha atès els mitjans. "S'ha de destacar la trajectòria del Getafe els últims anys: un equip guanyador, que ha jugat a Europa. Hi ha moltes queixes pel seu joc, però jo no hi estic d'acord, cada entrenador té la seva manera de fer i, llavors, és l'àrbitre qui ha de marcar la línia. Ens espera un partit complicat".

Més que en el rival, que no serà fàcil de superar al Coliseum Alfonso Pérez, la roda de premsa ha pivotat sobre diversos nom propis, com el d'Antoine Griezmann, que segueix sense estar còmode en la seva posició d'atac a la banda dreta. "Aquest dijous vaig parlar amb ell i li vaig dir que busco el millor per a l'equip. I això penso que és que jugui per la banda dreta i amb llibertat per anar cap a dins. Ell pot jugar a les tres posicions d'atac i soc joc qui decideix", ha explicat Koeman. "Ell està treballant fort, és molt disciplinat i necessita acabar de tenir sort en les accions d'atac. No cal discutir més sobre el seu lloc. L'entrenador mana i ell ha de treure el màxim rendiment", ha rubricat el tècnic. "Quan era seleccionador dels Països Baixos, vam jugar contra França i ell va jugar a la banda dreta. És un posició on pot jugar. No podem jugar amb deu jugadors a la posició de 10".

Koeman també ha parlat d'Ousmane Dembélé, que ha passat d'estar a la llista de transferibles del club, a quedar-se amb l'objectiu de sumar. "Dembélé té molta qualitat. De mica en mica estarà físicament millor. Només Piqué i Neto han tingut quatre dies de festa aquesta setmana, perquè han jugat tots els partits fins ara. Els altres jugadors n'han tingut dos", ha explicat el tècnic, en relació a algunes informacions publicades en què s'afirmava que l'extrem francès havia anat a entrenar-se de forma voluntària. Això sí, Koeman ja comença a canviar el discurs sobre el futbolista: "Estic molt content amb els últims entrenaments de Dembélé".

Pel que fa a la resta de noms propis, el tècnic neerlandès ha descartat que Ter Stegen pugui estar ja disponible pel clàssic alhora que ha reiterat la confiança amb Neto; ha afirmat que Pjanic, substituït dimecres amb molèsties a les esquena jugant amb la seva selecció, en principi no ha de tenir problemes per estar disponible i que comptarà de minuts amb el calendari atapeït que ve i també ha descartat que Messi neccesti rotar malgrat haver jugat dimarts a Bolívia amb l'Argentina.

"Jo vull posar el millor equip per guanyar el partit. Les seleccions afegeixen cansament als jugadors dels clubs grans. Després d'entrenar aquesta tarda decidiré. Els jugadors han tornat amb moltes ganes. Crec que Messi pot jugar els quatre partits que venen ara. Tant amb ell com amb els altres parlaré de com estan", ha valorat Koeman. "Messi fa molts anys que competeix amb un calendari ajustat. Per mi en Leo és un futbolista que es cansa més sense jugar que jugant, perquè ell vol estar sempre al camp", ha afegit el tècnic.