Una final per a Coutinho

“La posició ideal de Coutinho és alguna de les de l’onze inicial”. La frase d’Ernesto Valverde no resol la principal preocupació ara de l’aficionat barcelonista, però sí que sona a declaració d’intencions: després del tast contra l’Alabès, el cap del tècnic busca fórmules per fer encaixar el brasiler en l’engranatge en què brillen Messi, Iniesta i companyia. La Copa del Rei, tenint en compte que el mig any a Liverpool li impossibilita jugar la Champions, és una bona oportunitat perquè Coutinho vagi agafant rodatge i s’instal·li en l’alineació titular. I també perquè contribueixi a garantir la primera final de la temporada per al Barça. De moment, el Camp Nou viurà aquest dijous l’anada d’una semifinal “oberta, bonica per a l’espectador i complicada” contra el València (21.30 h, Gol).

La dificultat del rival podria donar un paper secundari per a Coutinho d’inici, sobretot tenint en compte l’alerta que Valverde llançava ahir en roda de premsa. “És fonamental treure un bon resultat al Camp Nou perquè després ells com a locals són forts”. El missatge fa pensar en l’alineació més protectora del Barça, amb un quart migcampista de tall més físic, més defensiu, per controlar el principal perill del bàndol xe, la sortida al contraatac, i evitar un ensurt que pogués complicar molt la tornada a Mestalla. Però la mateixa frase de Valverde podria llegir-se des d’una òptica més ofensiva, pensant a aconseguir un bon marcador en el partit a casa, i aquí és on Coutinho guanya opcions per tornar a ser titular avui.

La gran pregunta és de què jugarà Coutinho, si Valverde l’escull per sortir d’inici. D’ahir no se’n pot treure cap pista: “És un jugador de perfil mitjapunta, que també pot actuar com a interior. Al Liverpool ha jugat per l’esquerra i amb el Brasil ho fa a la dreta. És versàtil i esperem que aquesta versatilitat ens ajudi”. Vaja, que pot conviure amb Iniesta quan se li demani repetir les responsabilitats que té amb la canarinha, com contra l’Alabès diumenge, però també pot recollir el testimoni del manxec si s’imiten coses que se li han vist amb els red a la Premier. La fórmula de veure’l per l’esquerra, agafant el timó d’Iniesta, serviria per alleugerir la càrrega de minuts al capità, que va completar els 90 fa quatre dies. Amb el derbi a Cornellà a l’horitzó, semblaria lògic, però tampoc és descartable que es prefereixi la seva lucidesa per atacar l’equip de Marcelino i mirar d’encarrilar la Copa. “El València és un equip que controla molt bé la distància entre línies. Fa un 4-4-2 clàssic, senzill, però molt efectiu i molt ben treballat”. Qui millor per esquerdar-lo que Iniesta, ara mateix?

L’equació es complica, però, quan l’última experiència, amb Coutinho i Iniesta, no va transmetre la mateixa solidesa i estabilitat que en els partits anteriors. És cert que, contra l’Alabès, no hi havia Busquets -que ja està recuperat de les molèsties que el van tenir al marge a principis de setmana i podrà jugar amb normalitat- i el tàndem de Rakitic i Paulinho per davant dels centrals no va poder frenar els contraatacs vitorians. El València n’haurà pres nota, per amenaçar el Barça amb la mateixa moneda i córrer a l’espai. “Tots els equips mirem l’últim partit del nostre rival, i segur que el València haurà vist on era el nostre desajust defensiu. Però també nosaltres hem mirat el vídeo per desxifrar en què vam fallar”. Fets els deures, la resta serà tenir l’encert per aturar la “gent ràpida i amb gol” que té Marcelino en plantilla. La bona notícia per al Barça és la baixa de Gonçalo Guedes, que finalment es va quedar fora de la convocatòria, juntament amb Garay, Kondogbia i Murillo. A Valverde li faltaran André Gomes, Vermaelen i Dembélé per lesió, i Semedo per decisió tècnica.

Sigui com sigui, i sigui amb qui sigui, Valverde té clar que no és moment d’especular. “Quan ets a semifinals, te l’has de jugar. Però també el València anirà amb tot. Jugar una final no passa cada dia”, deia. El Barça hi està habituat, i és especialista en la competició, però no per això ha perdut l’ambició al vestidor. “A tots ens fa il·lusió la Copa”, aclaria el tècnic. Potser a qui més serà Coutinho, que no podrà jugar cap altra competició intrasetmanal quan es reprengui la Champions. La d’avui és la seva semifinal. I ha de ser la seva final.