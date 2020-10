La junta gestora del Barça, lligada de mans amb la negociació dels salaris dels jugadors

L'endemà de la dimissió en bloc de la junta de Bartomeu, Carles Tusquets prenia possessió com a president de la comissió gestora del Barça. Es tracta d'un òrgan de caràcter provisional que bàsicament s'encarregarà de convocar les eleccions a la presidència, que es podrien celebrar just abans de Nadal, però que té damunt la taula una patata calenta difícil de resoldre: la taula de negociació laboral per adequar els salaris a la situació actual del club. És un punt de màxima urgència, per l'estat de les finances. Encara que, damunt del paper, el tema s'escapa de les funcions de la junta gestora, que a banda de les eleccions tan sols gestiona l'activitat ordinària del club.

La modificació salarial afecta jugadors i treballadors, tot i que és especialment espinosa en el cas dels esportistes, que representen la quantitat més elevada de despeses i sobre la qual el Barça confiava estalviar-se 190 milions aquesta temporada. La proposta del club, quan encara el presidia Bartomeu, consistia en una modificació del contracte per cobrar menys aquesta temporada i recuperar aquest capital en cursos futurs. En algun cas, fins i tot, ampliant la durada del contracte. "Però això no ho pot fer una gestora, perquè estaria comprometent despeses futures, un tema que només pot fer una junta directiva", coincideixen a dir els advocats Roger Canals i Xavier Albert Canal.

La gestora només té funcions "limitades als actes necessaris i imprescindibles"

La norma s'especifica a l'article 35.4 dels estatuts, i parla de funcions "limitades als actes necessaris i imprescindibles". L'única excepció, en aquest aspecte, seria acceptar una rebaixa salarial "només per a aquesta temporada, sense tocar res més del contracte", perquè s'entendria com un benefici per a l'entitat que no comprometria res de cara al futur. Però aquesta hipòtesi sembla difícil que es produeixi, tret que hi hagi un gir radical en la posició dels futbolistes. La taula es va reunir dimarts, abans que Bartomeu i la junta dimitissin, i ho tornarà a fer divendres –en aquest cas, ja amb els futbolistes, que fins ara s'hi havien negat–. En aquesta reunió, expliquen des dels treballadors, demanaran seguretat jurídica tenint en compte que el nou interlocutor és una gestora i no descarten demanar l'ajornament de la tauls fins que no s'hagi escollit un nou president.

"El que és clar és que la seva feina es limita al dia a dia. No poden fitxar, fer negociacions o renovar contractes de patrocini", insisteix Xavier Albert Canal. L'última junta gestora, del 2015, va passar a la història per haver tancat la contractació del matalasser Arda Turan. Però Roger Canals especifica que la gestora "no es va extralimitar" perquè no va fer un fitxatge convencional, sinó condicionat a l'acceptació de la junta directiva següent.

Traspàs de poders

Aquest dimecres, l'endemà de la dimissió, s'ha materialitzat el traspàs de poders a les oficines del Barça. "Es notaven unes cares molt relaxades de part de tots. Ha sigut un comiat molt tranquil", comentaven els que hi havien estat presents. El primer punt ha sigut el nomenament dels membres de la comissió gestora, que, com marquen els estatuts, queda en mans del president de la comissió econòmica, Carles Tusquets. L'acompanyen set membres més, provinents de les comissions econòmica i disciplinària. Joan Ramon Ramos, vicepresident; Joan Lluís Garcia, tresorer; Josep Maria Mir, secretari; i els vocals Miquel Lladó, Josep Maria Xercavins, Àlex Tintoré i Sònia Cano.

Finalment no hi ha cap directiu de Bartomeu. Era un punt que generava debat, perquè els membres de la junta sí que poden formar part d'una gestora a excepció que hagin estat "subjectes passius d'un vot de censura". Segons les interpretacions, es podia referir a la votació o al dia que s'inicia el procés un cop la mesa valida les butlletes necessàries.

Dues dates per a les eleccions

A banda del tema salarial, Tusquets haurà de buscar una data per a les eleccions. Aquest dimarts s'han fet les primeres converses i ara per ara hi ha dues propostes damunt la taula: el cap de setmana del 19 i 20 de desembre o bé els dies 16 i 17 de gener. L'opció que guanya més força és la de convocar els socis abans de Nadal, perquè així la nova directiva estaria legitimada per intervenir en el mercat de gener i també perquè –relacionat amb la massa salarial– és durant el primer mes de l'any que s'abona gairebé la meitat de la fitxa dels futbolistes.

Aquest dijous es constituirà formalment la comissió gestora (11.30 h) i, posteriorment, Carles Tusquets i el síndic dels socis, Joan Manuel Trayter, faran una compareixença de premsa.