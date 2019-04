La maduresa de Piqué, capità sense braçal

La cara de Gerard Piqué apareix petita, mig amagada, a la fotografia del Manchester United que celebra l’última Champions guanyada, a Moscou, l’any 2008. Piqué, que va jugar alguns partits en aquella Champions, i va marcar un gol, va ser suplent a la final contra el Chelsea, ja que era un jovenet sense la capacitat de prendre minuts a Rio Ferdinand o Nemanja Vidic. Però aquella foto del 2008 li recorda a Piqué que el primer somni europeu fet realitat va ser amb el Manchester United. Una fotografia que presideix un dels passadissos per on va passar el central català al final del partit, després d’haver fet una exhibició defensiva que va frustrar, una vegada i una altra, els red devils.

“No és fàcil guanyar aquí. La gent fa molta pressió, ells sempre creuen en les seves possibilitats. No tots els equips poden guanyar a Old Trafford, és el primer cop en la història del Barça”, reconeixia un Piqué que acompanyat per un Lenglet sempre complidor va aconseguir que el Manchester United no xutés amb perill ni un sol cop a la porteria de Marc-André ter Stegen. Exceptuant una jugada en què l’escocès McTominay va encarar-lo i es va deixar caure per veure si enganyava el col·legiat Gianluca Rocchi, Piqué no va patir gaire, i va guanyar tots els duels, aconseguint la pilota i demostrant el seu bon estat de forma, en guanyar dues curses a un jugador tan ràpid com Rashford. “Ara estic en un moment de la meva carrera en què tinc galons, i els puc fer servir per ajudar els futbolistes que porten poc temps al Barça”, va admetre un Piqué que de mica en mica s’ha convertit en un dels portaveus de l’equip, tant dins com fora del terreny de joc. “El veig tan compromès com sempre, però està jugant a un nivell molt alt. Ens calia tenir els defenses jugant així, ja que ells ens podien fer mal”, va admetre Valverde sobre Piqué, que va ser escollit millor jugador del partit per la UEFA. Un Piqué que té temps per jugar bé i fer negocis. Avui serà a Andorra per parlar del club de futbol que va comprar. Piqué té temps per a tot.