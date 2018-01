La peineta que "no volia molestar" de Jordi Alba contra la Reial Societat

Jordi Alba ha deixat la imatge polèmica del partit entre la Reial Societat i el Barça. El lateral blaugrana ha fet una peineta (aixecar el dit del mig) en la celebració d'un dels gols, gest que han caçat les càmeres que transmetien el partit.

El jugador del Barça ha demanat disculpes i ha dit que era una resposta als insults que rep durant el partit. "Perdó si a algú l'ha molestat. També em diuen de tot a mi i m'ho prenc com a part de l'espectacle. En cap moment he volgut molestar ningú. Al que l'hi he fet segur que vindria a sopar amb mi si em conegués de veritat".