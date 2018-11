Un rival assequible i un camí net fins a la final de la Champions

Al Barça li ha somrigut la sort al sorteig de quarts de final de la Champions femenina. No només pel seu encreuament directe, que el farà passar per Noruega, sinó pel camí que podria obrir-se-li per fer història i trepitjar la final de la competició, el gran somni de la secció.

Les blaugranes s’enfrontaran al Lillestrom SK Kvinner, que acaba de proclamar-se campió de la Toppserien noruega i que mai abans havia arribat tan lluny a la competició. De fet, feia gairebé una dècada que un equip noruec no arribava als quarts de final. A favor de l’equip de Fran Sánchez hi ha un altra dada, i és que la competició a Noruega no comença fins al març, amb la qual cosa l’LSK podria arribar poc rodat al partit d’anada, previst per al dia 20 o 21 de març. Es jugarà primer al Miniestadi, mentre que la tornada serà una setmana més tard a Noruega.

Si el Barça supera ronda, se les veuria amb el guanyador del duel entre l’Slavia de Praga i el Bayern Munic, que mai abans han superat la ronda on són ara. Però, sobretot, el que el vestidor del Barça pot celebrar després del sorteig és que s’esquiva el Lió i el Wolfsburg, que s’autoeliminaran en una eliminatòria trepidant, i el Chelsea i el PSG, que també disputaran una eliminatòria emocionant. Aquestes hipotètiques semifinals, però, no es jugaran fins a finals d’abril.