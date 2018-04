Nainggolan dona moral al Roma: "No vaig veure tanta diferència amb el Barça a l'anada"

El tècnic del Roma, Eusebio Di Francesco, ha assegurat aquest dilluns que el seu equip té "el deure d'intentar-ho" contra el Barça. El 4-1 del Camp Nou és contundent, però l'equip italià no vol donar-se per vençut encara. "Hem de creure en alguna cosa important i encarar el partit amb passió. Hem de donar el màxim i demà és una ocasió per demostrar que ens mereixem fer alguna cosa important", ha afirmat Di Francesco en la roda de premsa prèvia al partit (20.45h).

El tècnic dels romans ha informat que l'extrem turc Cengiz Ünder està recuperat i entrarà en una llista de convocats en la qual, d'altra banda, no estarà l'argentí Diego Perotti, que va sortir lesionat del partit d'anada contra el conjunt blaugrana.

Nainggolan i Di Francesco

El somni de Nainggolan

L'altre protagonista de la roda de premsa prèvia ha sigut el migcampista belga Radja Nainggolan, que ha assegurat que "somiava des de nen amb enfrontar-se al Barça". Nainggolan, que es va perdre l'anada per un problema muscular, ha comentat que ha treballat en els últims dies per arribar el millor possible a la cita d'aquest dimarts. "El Barça té a jugadors de gran qualitat, però no vaig veure tanta diferència en l'anada. Vam fer un gran partit, també en les combinacions. Vam estar desafortunats, esperem fer pocs errors demà i aprofitar les ocasions", ha apuntat.