La societat Messi-Alba fa que el Barça tanqui el 2018 sense ensurts

El Barça tancarà el 2018 fidel al que ja és un costum les últimes temporades: acomiadar l’any instal·lat en la primera posició de la Lliga. L’última víctima dels blaugranes enguany va ser el Celta, que va marxar del Camp Nou derrotat per la societat letal que formen Jordi Alba i Leo Messi (2-0). Un Nadal més, els aficionats culers menjaran torrons i brindaran per l’entrada d’un 2019 satisfets amb el rumb del seu equip al campionat de la regularitat. I també es faran un bon propòsit d’any nou, el mateix que volen tota la plantilla blaugrana i, especialment, Leo Messi: guanyar la Lliga de Campions aquesta temporada.

La conjura del vestidor blaugrana per tornar a regnar a Europa és clara, així com la sentència històrica que diu que sempre que el Barça ha guanyat la Champions també s’ha imposat a la Lliga. Al campionat espanyol, després d’un parell d’ensopegades incomprensibles contra el Leganés i el Betis, el conjunt d’Ernesto Valverde s’ha proclamat campió d’hivern amb bons resultats, però encara amb tasques pendents, com evitar els partits que es converteixen en intercanvis de cops per passar a dominar-los des del control. Un guió en què el Barça de Valverde es troba còmode i que planteja el debat de cap a on s’encamina el joc blaugrana. Hi haurà temps, aquests dies, per analitzar-ho.

540x306 Messi xuta davant del porter de Celta, Rubén Blanco / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Messi xuta davant del porter de Celta, Rubén Blanco / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Contra el Celta, els blaugranes van firmar un nou triomf comandat per la incansable i efectiva societat que formen Messi i Alba. La posada en escena del conjunt gallec va ser valenta: línies juntes i avançades, i pressió alta per intentar empetitir la immensitat del terreny de joc del Camp Nou. Fins i tot el conjunt gallec va comptar amb la primera ocasió del duel: una rematada de Boufal, desviada a córner. Però el plantejament del Celta tenia els seus riscos: si el Barça aconseguia superar la pressió, podia buscar la velocitat d’Alba a la banda esquerra, ja que el lateral blaugrana tenia tota una autopista per a ell sol. Així va arribar el primer gol del Barça quan encara no s’havien ni complert els primers deu minuts. Messi va trobar Alba, el seu millor soci, trepitjant el vèrtex de l’àrea, i el de l’Hospitalet va esperar amb la precisió d’un rellotge suís el millor moment per tornar-li la pilota a l’argentí convertida en una passada de la mort. Alba va trobar l’escletxa i Messi va rematar, però la pilota va topar amb les mans del porter del Celta. Atent al refús hi havia Ousmane Dembélé, que va rematar a porteria a buida per fer el seu desè gol de la temporada.

A partir de la diana el Barça va aconseguir aigualir l’inici elèctric i valent del conjunt gallec. Els jugadors del portuguès Miguel Cardoso van mirar de recuperar-se de la galleda d’aigua freda que va suposar el gol de Dembélé i van tornar a prendre riscos amb valentia. D’aquesta manera va començar un intercanvi de cops en què Ter Stegen va malbaratar un bon xut de Maxi Gómez, mentre que al Barça Messi no va perdonar. En una contraatac veloç, Sergio Busquets va fer un desplaçament deliciós per a la cursa d’Alba i el lateral català va assistir l’argentí, que havia aparegut tot sol a la frontal de l’àrea per firmar el segon gol just abans del descans.

Les males notícies per al Celta no van fer més que continuar després de passar pel túnel de vestidors, ja que, quan només s’havien complert sis minuts de la segona part, el seu millor futbolista, el golejador Iago Aspas, va haver d’abandonar la gespa lesionat. La substitució del davanter gallec pel jove de 19 anys Fran Beltrán va suposar un canvi de sistema del Celta, que va passar de jugar amb dos puntes a fer-ho amb només un: l’uruguaià Maxi Gómez. Però el canvi de plantejament del conjunt gallec no va canviar el relat del partit i va continuar l’intercanvi de cops en què Messi, Suárez i Dembélé tenien metres per córrer i fer de les seves, tot i que sense l’encert de la primera part.

Ovació del Camp Nou a Dembélé

Amb el marge de dos gols al marcador i amb un Celta cada cop menys perillós i noquejat, Valverde va moure la banqueta per donar entrada a Arthur per Arturo Vidal i a Philippe Coutinho per Dembélé. El davanter francès, autor del primer gol del partit, va ser acomiadat del Camp Nou amb una sonora ovació, que va contrastar amb la rebuda de l’atacant brasiler, amb aplaudiments però també amb alguns xiulets. Els dos brasilers no van poder gaudir dels millors minuts del partit, ja que el Barça, veient que el Celta no acabava de mossegar, es va acomodar i va començar a pensar més en les festes que en els minuts de partit que quedaven.

540x306 Piqué felicita Dembélé / JOSEP LAGO / AFP Piqué felicita Dembélé / JOSEP LAGO / AFP

Amb el triomf, el conjunt blaugrana acomiada l’any sent líder en solitari, a tres punts de l’Atlètic de Madrid, que va guanyar l’Espanyol ahir (1-0) i a l’espera del que faci el Sevilla avui contra el Leganés. Els de Valverde arribaran a les vacances de Nadal amb els deures fets, sabent que la societat Messi-Alba segueix sent infal·lible, que el futbol de Dembélé és cada cop més madur i que Ter Stegen ha encadenat quatre partits de Lliga seguits deixant la porteria a zero, una fita que encara no s’havia assolit aquesta temporada. Està per veure si, a més del principal desig d’assolir la Lliga de Campions, ens els bons propòsits per a l’any que comença del tècnic blaugrana hi ha donar més protagonisme als futbolistes del planter i, també, si futbolistes com Coutinho recuperen el somriure.