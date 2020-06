Suárez rep l'alta mèdica i Messi es torna a exercitar

Gairebé 150 dies després, Luis Suárez ha rebut l'alta mèdica. El davanter uruguaià va decidir passar pel quiròfan a principis d'any per resoldre els problemes al menisc extern del genoll dret, en un moviment mèdic que posava en perill la seva participació en el tram final de la temporada. Però l'esclat del coronavirus ha obert un nou escenari per a Suárez, que torna ara per ajudar l'equip en els últims dos mesos de competició. Serà, a més, la primera vegada que Quique Setién podrà comptar-hi.

Fa un mes que Luis Suárez s'entrena amb normalitat. Va començar com la resta de companys el 8 de maig, amb entrenaments individuals a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, i ha anat seguint els passos de l'equip fins a rebre l' ok dels serveis mèdics del club. Estarà a disposició de Setién per al partit contra el Mallorca.

651x366 Leo Messi, al Camp Nou / FCBARCELONA Leo Messi, al Camp Nou / FCBARCELONA

Qui també s'espera que hi arribi és Leo Messi. L'argentí, amb molèsties els últims dies, s'ha exercitat al marge del grup aquest dissabte al Camp Nou. Juntament amb Nélson Semedo, Messi ha fet treball específic en paral·lel als companys.