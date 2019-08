Els Estats Units perden per primer cop un partit de bàsquet contra Austràlia (98-94)

Quan falten pocs dies per a l'inici del Mundial de la Xina, la selecció dels Estats Units ha patit la primera derrota amb Gregg Popovich a la banqueta. Els nord-americans, grans favorits per guanyar la competició, han estat derrotats per 98-94 al Marvel Stadium de Melbourne en el segon dels seus duels amistosos amb els australians. Si fa tres dies Austràlia va caure per 86-102, al segon partit han reaccionat gràcies als 30 punts del base Patty Mills i els 16 punts del pivot Andrew Bogut.

Austràlia ha derrotat per primer cop en un partit als Estats Units, derrota que ha posat de mal humor Popovich, que ja havia advertit en les rodes de premsa anteriors als duels del perill de Mills, a qui va entrenar als San Antonio Spurs. En els anteriors 30 duels entre els dos equips, Austràlia sempre havia perdut.

"Vaig advertir després que guanyéssim el primer partit amistós del perill del rival. Vaig dir que el nostre rival havia fet coses molt bones i tenien un gran equip, amb Mills, que sempre és un perill", ha destacat Popovich. Aquesta és la primera derrota en 13 anys en competicions internacionals des del 2006 dels Estats Units, que acumulaven 78 victòries consecutives. I això, malgrat dominar al marcador per 10 punts al tercer quart.

"No és cap sorpresa, ja que volia provar coses noves. Però els 'aussies' ens han donat una gran lliçó d'on som encara per ser l'equip que desitgem i com s'ha de jugar en aquest tipus de competició".