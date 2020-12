L'ACB demana el retorn dels aficionats als pavellons

Antonio Martín , president de l'ACB, ha publicat una carta pública en què demana la tornada del públic als pavellons. "Des de l'aparició de la pandèmia, l'ACB ha demostrat que la nostra prioritat com a organització ha sigut, és i serà la seguretat sanitària. Vam ser els primers a fer una bombolla a la fase final de València. I aquest curs hem decidit ajornar fins a la data quinze partits davant de qualsevol indici de dubte sobre les garanties sanitàries per als participants. Per a una més gran coordinació i seguretat sanitària, hem incorporat a la nostra associació el doctor Luis Serratosa, en permanent contacte amb els experts", argumenta l'exjugador.

"Hem proposat al govern obrir els partits a 500 persones" Antonio Martín President de l'ACB

"La nostra segona gran preocupació és la tornada progressiva dels aficionats. Per això hem dissenyat un protocol d'accés als pavellons absolutament segur. És un pla complet, que cobreix tots els aspectes, des dels accessos a l'emplaçament dels aficionats i què poden i no poden fer dins els recintes", explica Martín.

"Des de l'ACB hem proposat al govern obrir els partits a 500 persones, la mateixa xifra que el CSD ha recomanat als esports no professionals en recintes tancats, i amb la garantia que ofereix el nostre model sanitari. L'impacte negatiu en l'economia dels nostres clubs és considerable i la gran responsabilitat que han demostrat en els últims mesos mereix la confiança per a la progressiva tornada dels seus aficionats amb la màxima seguretat", diu el president de l'ACB. Martín utilitza exemples d'altres sectors per defensar la seva proposta. "En esdeveniments culturals com el teatre o concerts hi ha percentatges d'aforament admesos molt més amplis, mentre que al bàsquet professional no hi pot haver públic a les graderies. Sembla que no té gaire sentit i considerem que és necessari fer un exercici de proporcionalitat. Tots entenem que és una època complicada i que hem de gaudir l'esport d'una altra manera, extremant les mesures de seguretat, però els aficionats al bàsquet dels nostres dinou clubs mereixen tornar-hi com més aviat de manera gradual i segura", conclou.