Alex Renfroe i Justin Doellman deixen el Baxi Manresa

Alex Refroe i Justin Doellman ja no formen part del Baxi Manresa. El base, també exBarça, ha fet efectiva una clàusula del seu contracte que l'alliberava a mig curs, segons ha explicat el club en un comunicat. Aquest punt que contemplava l'acord entre jugador i entitat podia fer-se efectiva a partir de l’1 de gener. El Manresa, sempre a partir del criteri de Refroe, ha hagut de re-negociar els termes per deixar trencar-ne la vinculació.

Doellman també tenia aquesta clàusula, però sortirà, segons el club, per motius personals. El de Cincinatti ha patit diverses lesions les darreres temporades i no ha pogut jugar amb regularitat. "Vull donar les gràcies. a la ciutat de Manresa, al club, als companys d’equip i als aficionats. Aquesta ciutat sempre tindrà un lloc especial en els nostres cors. Hem decidit que acabar amb el meu contracte era el millor per a les dues parts", ha dit el jugador a través d'un escrit que ha publicat el Baxi Manresa.