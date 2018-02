Alfred Julbe s’aixeca i corregeix Pavle Titic, un júnior al qual les baixes han empès a jugar amb el filial del Barça Lassa B. Ho fa amb tanta efusivitat, que l’àrbitre es pensa que li està protestant una decisió i amenaça de xiular-li una tècnica. L’entrenador l’hi explica i la situació es calma. Han passat disset dies des que el tècnic va asseure’s a la banqueta del primer equip, però el parèntesi d’exposició mediàtica no ha alterat el seu tarannà. “Em va afectar una nit. Concretament la primera, que va ser quan vaig haver de decidir moltes coses, però vaig ser pragmàtic. El club va ser clar amb mi. No hi va haver cap confusió i jo tampoc em vaig confondre. Portar el primer equip no em va afectar, ja tinc una edat. M’han passat tantes coses que... Em quedo amb l’experiència maca. Quan fèiem la roda d’escalfament contra el Maccabi vaig pensar: «Que bons que són els meus». Això sí, després vaig veure la roda del rival i vaig pensar que també ho eren molt”, bromeja.

L’experiència li permet veure les coses amb perspectiva. “Tan important com que jo no em confongués era que ningú altre és confongués. Tinc un equip de treball molt preparat i no només ho van fer molt bé en la meva absència, sinó que, a més, van guanyar a Palència”, recorda Julbe, al qual fa una setmana se li van solapar dos partits, el seu amb el filial blaugrana contra l’ICL Manresa i el clàssic de la Copa del Rei. “Vaig poder veure la final gairebé completa, menys els dos últims minuts, que ja havíem d’estar per la feina. Vam anar seguint el resultat, però no vam poder veure el desenllaç concret de les últimes accions”, diu.

El negociat de Julbe torna a ser ara el Barça Lassa B, que diumenge va perdre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Sáenz Horeca Araberri (77-89). Svetislav Pesic, Ricard Casas i Manolo Flores van seguir en directe les evolucions dels joves jugadors culers. Aleix Font va acabar el partit amb 27 punts i 7/11 en triples. “Hem fet moltes coses bé i algunes molt malament. La gent pot pensar que anàvem molts justos de forces per les baixes, però això no és nou per a nosaltres. Estem jugant amb poc sèniors els partits i hi ha un moment en què el rival ho detecta. Hem de ser capaços de sobreposar-nos, però durant els partits ho passem malament”, analitza Julbe.

El filial blaugrana té un coixí de dues victòries amb les posicions de descens. “La meva visió és crear l’ADN Barça associat amb la victòria. Els jugadors s’han d’acostumar a la pressió per guanyar. No vull que ningú tingui el perdre fàcil i que es deixi anar, per això em veieu tan actiu durant els partits”, confessa l’entrenador, que ahir va tenir les baixes de Volodymyr Herun, Rodions Kurucs o Max Esteban.

Mantenir una plaça estratègica

Julbe té clar que l’equip necessita reforços per afrontar amb garanties les últimes deu jornades de la LEB Or. “M’agradaria jugar aquesta última fase més ben dotats. Vam tenir un problema amb Arnas Velicka... i un altre base faria més bons a l’Aleix Font, a l’Atoumane Diagne o al Luka Samanic. Això és el que m’agradaria. La realitat és la que és, una lluita per no perdre la plaça. Estem en millor situació que l’any passat, quan vam passar de ser un equip del 10% de victòries a un equip del 85% de triomfs. Hi ha coses que depenen de més amunt, però hem de buscar tenir una mica més de recursos perquè està en joc una plaça en una competició que és molt important per als que l’any que ve seran jugadors de tercer any sènior. Hi ha nanos que estan molt a prop de demanar pas”, opina el tècnic, que no descarta fer jugar Marc Garcia quan es recuperi.

Les baixes provoquen que Julbe es vegi obligat a recórrer a jugadors del júnior que encara necessiten madurar. “A Pavle Titic o Nikola Zizic encara no els hauria de tocar aquesta funció. M’agrada decidir el moment en què el jugador està preparat per fer el salt. És millor per al jugador i per als seus companys. Ha de ser més endavant”, explica aquest bon coneixedor de les diferents etapes de formació.