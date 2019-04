L'Anadolu Efes no era un miratge

L’Anadolu Efes va demostrar que la seva bona temporada regular no era un miratge i va començar l’eliminatòria dels quarts de final de l’Eurolliga amb una sòlida victòria contra el Barça Lassa (75-68). L’equip blaugrana va ser capaç de recuperar un desavantatge de 13 punts, però va acabar perdent contra un rival que va saber treure profit de Vasilije Micic. El serbi, que va acabar amb 21 punts, 7 assistències i 6 faltes rebudes, va dominar el ritme d’un partit en què el conjunt blaugrana va patir per trobar una bona regularitat.

Sense encert en el tir de tres punts i amb problemes per trobar una bona selecció de tir en els atacs estàtics, el Barça Lassa tan sols va poder anotar 68 punts a Istanbul, on els jugadors exteriors de l’equip local van portar la paella pel mànec. Svetislav Pesic va tenir la baixa de Kevin Seraphin i, en contra del que havia previst, el conjunt blaugrana no va poder treure avantatge del seu joc interior.

Una de les grans virtuts de l’Anadolu Efes és el llançament de tres punts i l’equip turc ho va demostrar anotant cinc triples en un primer quart en què va arribar a dominar el marcador per 13 punts de diferència (24-11). La reacció del Barça Lassa, com és habitual, va arribar des de la defensa. Les modificacions de Pesic, que va sorprendre utilitzant en moments puntuals una defensa zonal 1-3-1, van incomodar el joc del conjunt local, que va veure aturada la seva producció ofensiva (32-32). Tot i això, l’equip turc va arribar al descans amb un avantatge de quatre punts (40-36).

L’Anadolu Efes es va mostrar més regular que el Barça Lassa i sempre va tenir un bon generador de joc en atac. Primer Micic i després Shane Larkin van saber atreure els esforços de la defensa del Barça Lassa. El partit va arribar als últims minuts amb una diferència de 12 punts per als locals (71-59). Pesic va accentuar els seus canvis defensius per alterar els esquemes de joc d’un rival amb les idees molt clares. Un parcial de 0-7 va ajustar el marcador (71-66), però un tap de Bryant Dunston sobre Chris Singleton i un 2+1 de Micic van esborrar qualsevol opció de victòria visitant. L’esforç d’Ádám Hanga, que va acabar amb 7 punts i 11 rebots, es va quedar sense recompensa.

Divendres, segon assalt

El segon partit de l’eliminatòria de quarts de final es disputarà divendres, de nou al Sinan Erdem Dome d’Istanbul (19.15 hores, Movistar Deportes). Gairebé 15.000 aficionats van presenciar el triomf turc en directe. El Barça Lassa ha ajornat el partit d’aquest cap de setmana a la Lliga Endesa per evitar un desgast extra entre el segon i el tercer enfrontament.