El bàsquet reapareix amb més diversió que rigor competitiu (96-92)

Silenci a les graderies, bàsquet menys tàctic al parquet. El Barça i el Joventut de Badalona han obert la fase final de la Lliga Endesa amb un entretingut partit jugat amb més desimboltura i menys pissarra del que és habitual (96-92). Encara lluny de recuperar el nivell competitiu previ a l'aturada, els dos equips han intentat retrobar-se amb unes sensacions que costarà veure a València. Joc irregular, amb regust de pretemporada, per inaugurar un torneig batejat com a excepcional.

Svetislav Pesic ha modificat el seu full de ruta habitual per adaptar-lo a aquesta inèdita fase final i ha apostat per una rotació de 12 jugadors. El tècnic serbi, que ha descartat Thomas Heurtel, Rolands Smits i Sergi Martínez, ha tingut la baixa de Pau Ribas, que dimarts va ser pare. La bona notícia per a l'entrenador blaugrana ha sigut la participació de Kevin Pangos, que vuit mesos després s'ha tornat a sentir jugador de bàsquet.

L'atrevida proposta de la Penya, l'equip més jove de la competició, no ha tingut premi, però ha deixat bones sensacions a València, on Carles Duran no ha pogut comptar amb Klemen Prepelic, que arrossegava una sobrecàrrega al bessó. L'absència de l'anotador eslovè, sumada a les baixes de Tony Wroten i Luke Harangody, que van rescindir el seu contracte durant el confinament, ha limitat la rotació d'un conjunt verd-i-negre que ha accentuat la seva aposta pel planter. Aquest dimecres ha debutat Arnau Parrado.

651x366 Conor Morgan i Nikola Mirotic / J. M. CASARES / ACB PHOTO Conor Morgan i Nikola Mirotic / J. M. CASARES / ACB PHOTO

La posada en escena del Barça ha sigut superior, ja que al Joventut li ha costat tenir ritme defensiu. L'equip blaugrana ha anotat els set primers tirs de camp que ha intentat i ha aprofitat aquest encert per construir-se una diferència de 14 punts (16-2). A poc a poc, però, la Penya ha augmentat la seva energia o això li ha permès ajustar el marcador (16-12). La segona accelerada culer, impulsada gràcies al joc de contraatac (18 punts en els primers 20 minuts), ha tornat a obrir una escletxa entre els dos conjunts catalans (44-30).

La segona part ha servit per accentuar les sensacions de la primera meitat amb un bàsquet més despreocupat i alegre que de costum. L'intercanvi de cistelles ha beneficiat un Barça que sempre ha tingut controlat el partit i que ha anat tensant i destensant la seva concentració en funció de les evolucions del rival verd-i-negre. Les coses han canviat quan el Joventut li ha perdut el respecte al rival. D'un còmode 76-57 s'ha passat a un perillós 81-76 gràcies a un parcial de 5-19 d'una Penya que, animada per l'esperit d'Albert Ventura i Conor Morgan, mai ha deixat de lluitar. El conjunt badaloní, que ha anotat 35 punts en els últims 10 minuts, ha arribat a col·locar-se a dos punts del triomf (92-90) però el Barça no ha badat.

651x366 Pierre Oriola i Leandro Bolmaro, a la Fonteta / J. M. CASARES / ACB PHOTO Pierre Oriola i Leandro Bolmaro, a la Fonteta / J. M. CASARES / ACB PHOTO

Els jugadors del Barça han escalfat amb una samarreta que portava el lema " Black lives matter". La iniciativa va sorgir de Brandon Davies i Cory Higgins i va ser sotmesa a votació per tots els integrants del vestidor blaugrana.