El Breogán no atura la ratxa d'un Barça Lassa fiable (94-80)

El Barça Lassa continua sense perdre. L'equip blaugrana s'ha desfet del Cafés Candelas Breogán (94-80) i ha sumat la novena victòria consecutiva. El triomf li assegura tancar la primera volta com a líder, una fita que li permetrà estrenar-se a la Copa del Rei en dijous i no en divendres. Ádám Hanga ha sumat 24 punts, 6 rebots, 5 faltes rebudes i 4 recuperacions en tan sols 24:45 minuts de joc. El club ha aprofitat el descans del partit per homenatjar Víctor Sada, que al mes d'octubre va confirmar la seva retirada.

Natxo Lezkano ha intentat sorprendre Svetislav Pesic amb una defensa zonal, però el Barça Lassa no s'ha deixat enredar i ha anotat 50 punts durant els primers 20 minuts (50-38). L'equip basc ha reaccionat amb un parcial de 0-11 a l'inici del tercer període (50-49). El conjunt visitant ha arribat a empatar al marcador (54-54). Una esbroncada del tècnic serbi ha fet reaccionar els jugadors locals, que han tancat el tercer període amb un avantatge d'onze punts (77-66).

El Barça Lassa ha aprofitat l'últim període per gestionar la diferència de punts.