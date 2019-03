Dues tasses per a les ganes de revenja

Sense polèmica arbitral, el Barça Lassa també es va imposar al Reial Madrid. El vigent campió de l’Eurolliga no es va poder revenjar de la derrota de la Copa del Rei contra un equip blaugrana que va presentar candidatura per tancar la temporada regular en quarta posició. El conjunt culer ja suma les mateixes victòries que un Anadolu Efes amb el qual s’enfrontarà la setmana que ve.

Ante Tomic, que està jugant amb més intensitat que mai; Thomas Heurtel, un jugador que contra el Reial Madrid competeix de meravella, i Víctor Claver i Chris Singleton, dos dels comodins defensius de Svetislav Pesic, van tenir una nit a l’altura del que reclamava un clàssic amb més al·licients que de costum, tant dins com fora de la pista. El Barça Lassa portava tres anys sense guanyar l’etern rival en partit d’Eurolliga -l’última victòria europea datava del 17 de març del 2016-, però ahir va posar punt i final a la ratxa.

Tot i que el partit estava molt lligat emocionalment a la final de la Copa del Rei, tant Svetislav Pesic com Pablo Laso van introduir variants tàctiques interessants per explotar nous aspectes del seu joc. El serbi, però, va tornar a imposar la seva pissarra en un clàssic en què, arribat el tram decisiu, va tornar a apostar per la polivalència defensiva que li genera en defensa l’ small ball amb Víctor Claver, Chris Singleton i Pierre Oriola.

Després d’un primer quart igualat (16-17), el Barça Lassa va trigar tan sols 84 segons a cometre quatre faltes personals i situar-se en bonus, i el Reial Madrid ho va aprofitar per construir-se una diferència de set punts (18-25). La reacció del Barça Lassa va ser contundent i els jugadors de l’equip blaugrana van saber endurir la seva defensa sense incórrer en gaires més infraccions. El canvi va impulsar un conjunt català que va passar a dominar el marcador (42-35). Tot i perdre 11 pilotes en els primers 20 minuts, els locals van arribar al descans amb un avantatge de cinc punts (42-37).

La posada en escena del Barça Lassa a l’inici del tercer quart va ser molt engrescadora i li va permetre adoptar una renda de 13 punts (50-37). El Reial Madrid va trigar gairebé quatre minuts a anotar els seus primers punts. Quan va intentar la remuntada, l’equip blanc es va quedar a mig camí (56-51).

Un triple d’Heurtel va permetre al Barça Lassa arribar als últims cinc minuts amb un avantatge de 13 punts (67-54). Malgrat els esforços del Reial Madrid, que va arriscar amb atacs ràpids i llançaments de tres punts, l’equip blaugrana va saber gestionar amb maduresa la diferència i el Palau Blaugrana va viure la seva primera nit màgica amb la samarreta de Navarro al sostre.