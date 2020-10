Pròrroga amb desenllaç feliç (97-89)

Dos partits de màxima exigència en 48 hores, dues victòries. El Barça va solucionar ahir el partit contra el Panathinaikòs amb una victòria a la pròrroga amb més ofici que brillantor (97-89). L’equip blaugrana va ser capaç de recuperar un desavantatge d’onze punts en dues ocasions contra un rival que va lluitar per la victòria amb dents i ungles. Sense tanta qualitat com en altres temporades, el conjunt grec va competir amb orgull, però es va quedar sense oxigen en un temps extra de domini català.

“Ells estaven més frescos que nosaltres, han jugat bé i tenen bons anotadors, però nosaltres tan sols ens preocupem de construir el nostre projecte”, va analitzar Sarunas Jasikevicius. Cory Higgins, que va acabar amb 24 punts, va tenir una actuació clau durant la segona meitat, mentre que Ádám Hanga i Brandon Davies van brillar durant la pròrroga. “No hem fet una bona primera meitat, però hem millorat i hem aconseguit acabar guanyant. Ha sigut dur”, va dir el pivot de Filadèlfia. El Barça va saber contrarestar els triples de Nemanja Nedovic i Marcus Foster, dos jugadors desequilibrants.

Nikola Mirotic, que va donar positiu per coronavirus, i Víctor Claver, amb molèsties a la fàscia plantar del peu dret, es van perdre el partit, A més, Àlex Abrines va patir un esquinç de turmell quan tan sols havia disputat vuit minuts contra el rival grec.

El Barça no va començar bé al Palau Blaugrana, on va cedir un desavantatge d’onze punts en els primers cinc minuts (4-15). L’equip català es va treure la son de les orelles gràcies a la irrupció de Nick Calathes i Kyle Kuric des de la banqueta. Un parcial de 8-0 va completar la remuntada culer (29-24). Però la resta del partit no va ser tranquil·la. El Panathinaikòs va tornar a accelerar la seva anotació durant el tercer període, en què va aconseguir un avantatge d’onze punts (44-55). La reacció del Barça va ser contundent i un parcial de 12-0 va ressituar el marcador (56-55). El partit va arribar empatat als últims 7,7 segons, en què Higgins va fallar un triple que hagués evitat la pròrroga (75-75). Tot i els triples de Nedovic, la pròrroga va ser de domini blaugrana.