El Barça pren el cinquè lloc a l’Olympiacos

Després de dues derrotes consecutives a l’Eurolliga, el Barça Lassa va reaccionar ahir amb un triomf a la difícil pista de l’Olympiacos (55-76). L’equip blaugrana va superar un rival directe en un partit molt irregular. La victòria, que va anar acompanyada de la recuperació del basket averag e, li va servir per aconseguir la cinquena plaça a la taula classificatòria.

Després d’uns partits molt criticat, Chris Singleton va liderar el triomf visitant amb 18 punts i 5/8 en triples. Les modificacions defensives introduïdes per Svetislav Pesic van anul·lar Nikola Milutinov, el jugador que va ser clau en el partit de la primera volta. Tot i acabar amb bons números, la majoria d’accions positives van arribar quan el partit ja estava decidit. En general, el tècnic serbi va corregir els defectes del duel del Palau Blaugrana i va aconseguir que el seu equip agafés la paella pel mànec.

El primer quart del Barça Lassa va ser una meravella. L’equip blaugrana va aconseguir arribar al final del primer quart amb un avantatge de 21 punts (6-27). La defensa dissenyada per Pesic tan sols li va permetre anotar 6 punts a un rival que va perdre 6 pilotes i va fallar 9 dels primers 12 tirs que va intentar. Chris Singleton va aportar 8 punts durant uns primers 10 minuts en què els locals van quedar esborrats. “No hem pogut executar el nostra pla de partit”, va reconèixer Vassilis Spanoulis.

L’escenari va canviar de manera dràstica durant un segon quart en què el Barça Lassa va rebre un contundent parcial de 15-0 (21-27). Com si s’haguessin intercanviat els poders, el joc de l’equip visitant es va frenar en sec. Els jugadors del conjunt blaugrana van estar gairebé set minuts sense anotar, una circumstància que va aprofitar l’Olympiacos per tornar a enganxar-se al partit. Els aficionats grecs, que necessiten ben poc per posar-se a cridar, van començar a creure que la remuntada era possible. Quan la situació s’estava posant realment complicada, el conjunt culer va reaccionar i va reconduir la situació. Al descans es va arribar amb el resultat de 28-38.

La segona meitat del Barça Lassa va ser més regular i l’equip blaugrana va oblidar els alts i baixos del segon període. Pesic va situar Heurtel i Pangos junts sobre la pista i això li va permetre gestionar el joc amb més ordre. L’Olympiacos, en canvi, mai es va trobar còmode i va tenir uns percentatges de tir molt més baixos del que és habitual. Amb molta concentració, el conjunt visitant va assegurar una victòria construïda gràcies a 30 minuts de bon bàsquet.

Iberostar Tenerife, pròxim rival

El pròxim partit del Barça Lassa arribarà demà, quan l’equip blaugrana visitarà la pista de l’Iberostar Tenerife. Txus Vidorreta va poder donar descans a jugadors importants dimecres, quan l’equip insular es va imposar al BK Opava en partit corresponent a la Champions League.