"Bàsquet maco i projecte guanyador"

L'etapa Sarunas Jasikevicius ha començat aquest dilluns amb un consens que no es recorda a la secció de bàsquet del Barça. "He passat set anys meravellosos al Zalgiris, però ara és el temps de nous reptes. Estic molt content de tornar a formar part d'aquest gran club. Espero fer un bàsquet guanyador perquè tenim moltes ganes i molta il·lusió. Intentarem jugar un bàsquet maco i fer un projecte guanyador. Tot comença des de la defensa. Tenim una plantilla d'alt nivell i gent molt implicada. Hem de pensar en les característiques de cada jugador i crear un ecosistema perquè rendeixin al màxim nivell", ha assegurat Jasikevicius. A Saras no li fa por la pressió que ha generat el seu fitxatge. "Soc una persona molt exigent. La pressió ha de venir des de dins per fer bé les coses cada dia. Si treballem al màxim, les coses ens sortiran bé", ha dit.

L'exigència serà un dels trets innegociables d'aquesta nova etapa. "És un repte apassionant per a mi. No penso més enllà del pròxim entrenament perquè necessitem crear uns hàbits de treball diari. El més important és el treball diari. L'afició del Barça ja sap que donaré el màxim i que els meus jugadors també ho faran", ha reconegut.

Jasikevicius havia descartat ofertes anteriors del Barça, però ara considera que ha arribat el moment ideal. "Soc un entrenador jove i aquest estiu era el moment adequat per acceptar l'oferta del Barça. La filosofia no canvia. Sempre he sigut un entrenador que parla de manera directa", ha explicat l'entrenador, que ha recordat la final de l'Eurolliga guanyada al Sant Jordi. "Cada cistella semblava un gol del Camp Nou", ha recordat. L'entrenador no ha volgut prioritzar cap títol. "No podem dir que un títol és més important que un altre. Cada partit serà una final i ens esperen deu mesos molt durs, però el repte és molt maco", ha analitzat el tècnic, que ha promès fixar-se en la gent del planter.

"La tornada de Jasikevicius és una notícia molt esperada. És soci del Barça des del 2006 (86.993) i és un dels entrenadors joves amb més present i futur. Saras torna a casa seva i a Barcelona, una ciutat que l'estima. Sempre ha sigut un ambaixador del Barça. És una persona treballadora, metòdica i molt exigent. Crec que farà feliços tots els culers del món", ha dit Josep Maria Bartomeu, que ha agraït la feina d'Svetislav Pesic, Ante Tomic, Pau Ribas i Kevin Pangos, que no seguiran al club blaugrana.

El contracte de Jasikevicius és per a les tres temporades vinents. "Saras va tenir grans èxits com a jugador, però com a entrenador ha aconseguit un gran reconeixement. Tenim el millor entrenador possible per al Barça. Té ganes de guanyar i amb l'equip que tenim podrà aconseguir molts èxits", ha recordat Joan Bladé, directiu responsable de la secció de bàsquet. Pierre Oriola, Àlex Abrines i Lenadro Bolmaro no s'han volgut perdre l'acte.

El tècnic, que hereta un projecte molt ambiciós que estava dissenyat per competir per objectius màxims, no tindrà a la plantilla Tomic, Pangos ni Ribas, però té aparaulat Nick Calathes i ultima el fitxatge d'un pivot. "Estem parlant sobre la confecció de la plantilla. Estem en la primera fase, hem d'anar a poc a poc. L'equip ja és molt bo, però intentarem millorar-lo", ha avançat Jasikevicius, que no ha volgut parlar de noms propis. "Gasol no ens aniria malament, no", ha bromejat.