Una estàtua recordarà el millor jugador de la història del Barça

Després de l’amarga roda de premsa en què el Barça va oficialitzar el seu comiat, el club va començar a acomiadar Joan Carles Navarro com es mereix. El millor jugador de la història de la secció va tenir un homenatge privat al Palau Blaugrana en un acte inspirat en el que va tenir Andrés Iniesta al Camp Nou. Tot i els problemes de so, la nit va estar plena de moments emotius. Edu Soto va ser el mestre de cerimònies.

“Vull agrair-te tots aquests anys al Barça. És un orgull haver-te tingut, hem estat uns privilegiats. Vull destacar que ets una persona descarada”, va dir Josep Maria Bartomeu a Navarro. El president del Barça li va regalar un quadre amb una fotografia. “Has de ser un mirall per al bàsquet base. Ets un exemple de talent, treball i esforç”, va deixar-li anar. El club inaugurarà avui un espai dedicat a Navarro al museu del Barça i prepara una estàtua, que s’ubicarà al Palau Blaugrana.

Navarro va explicar per què es va veure obligat a innovar i a inventar-se alguns llançaments. “Com era petit i tenia els braços petits, m’havia de buscar la vida i guanyar un segon abans dels llançaments. Tenia molta cara”, va avançar l’exjugador. L’acte va estar ple de sorpreses, tant per al protagonista com per als convidats. “Tot el món relaciona el nom de la Bomba amb el meu tir característic, però ja m’ho deien abans perquè era com una bomba de rellotgeria que podia fer explotar els partits” va dir el capità, que va recrear el seu tir característic contra Ronaldinho. “Jo no defensava bé ni en el futbol”, va dir l’exjugador. Un altre dels futbolistes presents a l’acte va ser Carles Puyol. “Vaig viure la final de París amb molta intensitat. Vam arribar tard al partit, però quan vam accedir al pavelló l’afició del Barça va començar a animar amb més força”, va recordar l’exdefensa central.

Navarro va repassar els seus inicis en el món del bàsquet, quan tan sols era un marrec. “Tota la meva vida era pensar en el bàsquet, en els entrenaments i en els partits, però he intentat ser un noi normal i envoltar-me per la mateixa gent de sempre. Crec que la gent em valora i em respecta per això. La família m’ha donat suport en tot moment”, va explicar el mític dorsal 11, a qui el Barça retirarà la samarreta aprofitant el partit contra el Reial Madrid.

El secret de ‘Els Illuminati’

Àlex Formento, Marc Simón i Alfons Alzamora, tres dels seus millors amics, van sortir a l’escenari del Palau Blaugrana per explicar algunes interioritats de Navarro. El seu grup, que porta anys organitzant festes temàtiques, rep el nom de Els Illuminati. “La seva senzillesa i humilitat és igual dins de la pista que fora. És una persona propera”, va dir Formento, que va bromejar amb els problemes de natació del Juanqui. “Als Grizzlies tothom tenia un cotxàs, però Navarro va demanar un Golf”, va recordar Simón, que va visitar-lo durant dos mesos a Memphis. “Intentem seguir ajuntant-nos i venir a veure els seus partits era una bona excusa per reunir-nos”, va afegir Alzamora.

L’escenari va estar adornat amb tots els títols que Navarro va guanyar durant la seva etapa com a jugador del Barça. “El meu currículum està bé. Es difícil que algú hagi passat per totes les categories inferiors i arribi a ser un jugador important del primer equip”, va reconèixer.

Respecte internacional

La llista de convidats va incloure moltes personalitats del món del bàsquet com Jordi Bertomeu, Xavi Pascual, Chus Bueno o Rafa Jofresa. L’acte va tenir missatges gravats d’Iker Romero, Pau i Marc Gasol, Ricky Rubio, Álex Abrines, Raül López, Dimitris Diamantidis, Vassilis Spanoulis, Sarunas Jasikevicius, Theodoros Papaloukas, Nando de Colo, Roberto Dueñas, Gianluca Basile o Jaka Lakovic. “Amb ell vam començar junts i vam construir una relació molt intensa, dins i fora de la pista”, va dir Navarro. El club va aprofitar la nit per exhibir alguns fragments de l’emotiu documental que està ultimant Barça TV. “No he estat especialment maniàtic. Soc calladet i reservat”, va admetre Navarro.

Víctor Sada, Jordi Trias i Roger Grimau van representar els excompanys del gran capità blaugrana. “Navarro és un tipus que s’ha inventat un tir i aquest és un bon resum de la seva trajectòria”, va recordar Grimau. “L’any que vam guanyar l’Eurolliga l’ambient al vestidor era molt bo”, va afegir Trias. “Vam jugar moltes partides a pòquer”, va admetre Sada, que va ensenyar les cartes amb les quals jugaven durant les llargues concentracions de l’equip blaugrana.