Nico Laprovittola, un heroi com cap altre

El Divina Seguros Joventut ha trencat els pronòstics i ha superat el Kirolbet Baskonia en els quarts de final de la Copa del Rei. L'exhibició de joc de Nico Laprovittola contra el seu exequip ha estat antològica. El base argentí, aclamat amb crits d'MVP, ha arribat a 50 de valoració gràcies a 36 punts, 8 faltes rebudes i 7 assistències.

Tot i tenir les baixes de Shawn Dawson i Simon Birgander, la Penya ha realitzat un partit molt complet. Marko Todorovic (15 punts i 7 rebots) ha estat un altre dels destacats d'un triomf verd-i-negre que serà explicat durant anys i panys.

El primer quart de la Penya ha estat una meravella. L'equip verd-i-negre ha repartit 6 assistències i ha anotat 12 dels 15 tirs de camp que ha intentat. Els jugadors del conjunt badaloní han sabut moure la pilota amb fluïdesa per atacar una defensa rival que sempre ha arribat un segon tard a tot arreu. L'exhibició, els millors minuts de bàsquet que s'han vist a la Copa del Rei, li ha servit al Divina Seguros Joventut per fer-se amb una renda de 16 punts (13-29).

Quan Carles Duran s'ha vist obligat a donar descans a alguns jugadors clau, el Kirolbet Baskonia ha reaccionat. L'equip basc ha aixecat el nivell defensiu i s'ha apuntat un parcial de 18-4 durant els primers set minuts del segon quart (34-33). La Penya no ha entrat en pànic i ha sabut reconduir la situació abans del descans (42-45).

651x366 Marko Todorovic i Vincet Poirier / JAVIER LÓPEZ / EFE Marko Todorovic i Vincet Poirier / JAVIER LÓPEZ / EFE

Luke Harangody i Marko Todorovic s'han multiplicat per combatre la teòrica superioritat interior d'un Baskonia que ha mastegat sorra durant molts minuts (49-57). Laprovittola, en estat de gràcia, sempre ha pres la decisió correcta i, impulsada pels seus 28 punts en tres períodes, la Penya ha arribat als últims deu minuts amb una renda de cinc punts (68-73).

L'equip verd-i-negre dominava el marcador per 8 punts de diferència a set minuts del final (73-81). Quan l'argentí s'ha vist obligat a descansar, el Kirolbet Baskonia ha tornat a escurçar distàncies (80-83). Todorovic, expulsat per cinc faltes personals, no ha pogut acabar el partit.