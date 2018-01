El Baskonia, rival del Barça Lassa a la Copa del Rei de bàsquet

El Barça Lassa s'enfrontarà al Baskonia als quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, que del 15 al 18 de febrer es disputarà a Gran Canària. Així ho ha determinat el sorteig que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a Gran Canària.

Nacho Rodríguez, mànager del Barça Lassa i representant de l'equip al sorteig, ha dit: "No està sent una bona temporada, però la Copa del Rei sempre dona noves possibilitats. Tenim les dates assenyalades. Crec que l'equip arribarà bé i esperem competir bé ja que com sempre, al Barça se li exigeix guanyar totes les competicions".

El Barça debutarà a la Copa divendres i, en cas de guanyar, jugaria dissabte les semifinals contra el vencedor del partit enhtre el Montakit Fuenlabrada i l'Herbalife Gran Canaria.

Així doncs, els quarts de final són aquests:

Eliminatòria A (divendres 16): Barça Lassa-Baskonia

Eliminatòria B (dijous 15): Reial Madrid-Unicaja

Eliminatòria C (dijous 15): València Basket-Iberostar Tenerife

Eliminatòria D (divendres 16): Montakit Fuenlabrada-Herbalife Gran Canaria