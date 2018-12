Després que el Bàsquet Manresa anunciés la desvinculació d'Alex Renfroe i Justin Doellman, Josep Sáez, el president, i Román Montáñez, el director esportiu, han comparegut aquest dijous en roda de premsa per analitzar l'atípica situació que viu el club.

"Han sigut dos dies en què el club s'ha vist obligat a prendre decisions perquè hi ha dos jugadors que ens han deixat. El Justin Doellman no es veia preparat per mantenir la capacitat competitiva i hem arribat a un acord perquè es desvinculi del club. L'Alex Renfroe marxa una setmana abans del que estava previst. El club no deixarà de treballar per mantenir la competitivitat de l'equip. El Román Montañez està gastant la bateria del mòbil cada quatre hores", ha explicat Sáez. El president no vol que el club estiri més el braç que la màniga. "Nosaltres seguim sent el Manresa i actuarem amb prudència", ha recordat Sáez.



"Tenim jugadors analitzats i hem de valorar quin perfil necessitem. Volem un jugador que tingui un estatus important a l'equip i, per tant, ha d'encaixar amb el conjunt i l'entrenador. Volem portar el millor base possible. A més, volem tenir-lo al més aviat possible", assegura Montañez. El director esportiu manté la seva exigència. "Tenim una urgència, però volem seguir sent ambiciosos, no volem aturar-nos i volem que l'equip continuï sent competitiu", ha afegit. El Baxi Manresa disposa ara de diners i d'una plaça de jugador extracomunitari per fer front als fitxatges.

Joan Peñarroya, preocupat

El Baxi Manresa haurà de fer un equip de circumstàncies per viatjar a Tenerife. Joan Peñarroya ja no podrà comptar ni amb Alex Renfroe ni amb Justin Doellman, però tampoc amb els lesionats Jordan Sakho, Jokubas Gintvainis, Paco del Águila i David Òrrit. "La preparació del partit està marcada pels esdeveniments. La situació ja no és de precarietat, sinó el següent, no sabria quina paraula utilitzar. Anem amb vuit jugadors del primer equip, segurament la situació més difícil en què jugarà un equip de la història de l'ACB, però intentarem fer cosetes", ha opinat el tècnic.