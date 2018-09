El Baxi Manresa es reforça amb Siim-Sander Vene

El Baxi Manresa s'ha reforçat temporalment amb Siim-Sander Vene. L'aler pivot estonià, que l'última temporada va jugar al Varese italià, ha signat un contracte d'un mes i mig per cobrir la baixa de Justin Doellman.

Vene va formar-se a l’escola Arvydas Sabonis del Zalgiris lituà, i com a professional va començar a jugar en diversos clubs lituans. Després de tornar un parell de temporades al millor equip de Lituània, va formar part del Nijni Nóvgorod rus. La temporada passada va jugar al Varese italià, on va fer una mitjana de 8,3 punts, 3,9 rebots i 10,4 de valoració jugant gairebé 25 minuts per partit.

L'equip entrenat per Joan Peñarroya també tindrà la baixa d'Álvaro Muñoz, que s'ha fet un esquinç i es perdrà unes sis setmanes de competició.

El Baxi Manresa disputarà aquest dissabte a Lleida (20 hores, Esport3) la semifinal de la Lliga Nacional Catalana contra el Barça Lassa.