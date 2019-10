La Penya canvia de ritme per estrenar-se (78-76)

260x366 Conor Morgan, aler pivot del Joventut de Badalona. / ANDREU DALMAU / EFE Conor Morgan, aler pivot del Joventut de Badalona. / ANDREU DALMAU / EFE

El Joventut de Badalona es va estrenar amb el seu primer triomf de la temporada a la Lliga Endesa. L’equip verd-i-negre va recuperar un desavantatge de nou punts contra el Movistar Estudiantes (78-76). Carles Duran va saber canviar el ritme del partit durant una segona meitat en què la Penya va accelerar el joc. Conor Morgan, que va anotar 18 dels seus 22 punts durant la segona part, i Klemen Prepelic, que va sumar 24 punts, van liderar el triomf del conjunt local. El rival va tenir tres dècimes per enviar el partit a la pròrroga, però Kenny Kadji no va poder completar un alley-oop sobre la botzina.

Tot i comptar amb la baixa de Darío Brizuela, el Movistar Estudiantes va deixar una bona imatge a Badalona. El seu entrenador, Aleksandar Dzikic, va aprofitar una bona posada en escena de Víctor Arteaga per dominar el primer tram del partit. El pivot va anotar 8 dels primers 11 punts d’un conjunt madrileny que va arribar al descans amb un avantatge d’onze punts (34-43). La reacció de la Penya va arribar durant un tercer període en què Alen Omic va canviar els xiulets per aplaudiments i en què Conor Morgan es va mostrar com una aliança sòlida per a Prepelic. La defensa pressionant de l’equip verd-i-negre va canviar el ritme del partit i el conjunt català va sumar 28 punts en tan sols 10 minuts (62-58).

Quan millor escenari tenia, el Joventut no va ser capaç de tancar el partit i el triomf no es va decidir fins a l’última acció, quan el Movistar Estudiantes no va ser capaç d’anotar.

Els aficionats de la Penya van aprofitar el partit per tornar a demanar la dimissió de la directiva d’un club que dilluns va ser una de les poques entitats esportives de Catalunya que no es va pronunciar sobre la sentència. Els seguidors van reclamar la llibertat dels presos polítics al minut cinc de cada quart.