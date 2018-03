Carles Duran: "Que no pensin que ens rendirem"

Tal com ha avançat Catalunya Ràdio, el Divina Seguros Joventut ha presentat una queixa formal al departament arbitral de l'ACB pel partit d'aquest dissabte contra el Monbus Obradoiro.

Després la polèmica última acció, Carles Duran va aixecar la veu durant la roda de premsa. "L'únic que dic de l'última jugada és que em sap greu que es xiuli una falta a un jugador que no deixa de fer 'flopping' durant tots els seus partits. Això de Nacho Llovet és una vergonya i em sap greu perquè és un jugador sortit d'aquí", va dir l'entrenador del Divina Seguros Joventut.

"No puc parlar del que no està a les meves mans. No parlaré malament dels àrbitres, el nivell de l'ACB és espectacular. Crec que els àrbitres s'han equivocat, com també m'equivoco jo. El que sí que dic, i això no va per als àrbitres, és que no pensin que ens rendirem. Si s'ho pensen és que no em coneixen a mi, ni a aquest equip, ni a aquesta institució. Morirem a cada partit. El que demano és que no ens xiulin com a l'últim", va dir el tècnic de la Penya.