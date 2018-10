Els Celtics i els Warriors sumen les primeres victòries de la temporada a la NBA

Els Warriors de Golden State i els Celtics de Boston han debutat aquesta matinada amb victòria a la NBA davant els Philadelphia 76ers (105-87) i els Thunder d'Oklahoma City (108-100), respectivament. Cap novetat en la primera jornada. Els màxims aspirants a aconseguir l'anell no han relliscat. Només hi ha hagut emoció a l'Oracle Arena. L'absència de Russell Westbrook, que s'està rehabilitant d'una operació al genoll, ha activat als seus companys.

Esperonats, han mantingut el ritme dels campions fins a l'últim quart. La combinació de Stephen Curry i l'aler Kevin Durant s'ha tornat a imposar sobre el parquet. Són un dels binomis més decisius i letals de la competició. El base ha signat una carta de presentació amb 32 punts (inclosos cinc triples), ha repartit nou assistències i ha capturat vuit rebots, tots defensius.

Durant ha completat la seva actuació amb 27 punts, quatre en els últims 25 segons de partit. Unes hores abans, els Celtics s'han imposat en el seu enfrontament contra els Sixers. Els homes de Brad Stevens volen ser el rival a batre a la Conferència Est. Ja amb Gordon Hayward recuperat, jugant el seu primer partit sencer des que va signar amb la franquícia verda.

L'ex dels Jazz ha fet 10 punts que s'han sumat als 11 de Terry Rozier, els 12 de Jaylen Brown, els 16 de Marcus Morris i, especialment, els 23 de Jason Tatum. El 'rooster' dels de Boston té molts recursos. Més enllà dels noms, l''staff' tècnic té jugadors de primer nivell per poder competir durant tots els partits del calendari. Ben Simmons i Joel Embiid han sumat un total de 42 punts (19 i 23, respectivament) que no han estat suficients per lluitar pel triomf.