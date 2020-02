"Ningú pensava que poguéssim arribar fins aquí"

El MoraBanc Andorra va superar l'Iberostar Tenerife (85-87) i aquest dissabte disputarà les semifinals de la Copa del Rei de bàsquet per primera vegada a la seva història. Dejan Todorovic (20 punts), Frantz Massenat (11 punts i 6 assistències) i Moussa Diagne (14 punts i 6 rebots) van ser els herois d'una nit històrica. Una cistella de Nacho Llovet a 27,5 segons del final va decidir un partit ple de canvis de guió en el tram final.



"Estem molt contents. És la segona vegada en dos anys que juguem una semifinal, ja que l'any passat vam disputar la de l'Eurocup. Ningú pensava que nosaltres poguéssim arribar fins aquí", reconeix Ibon Navarro, l'entrenador basc. "El club fa anys que intenta fer un pas més en el seu creixement. Ja no queden gaires portes per tocar en l'àmbit econòmic. Aquest triomf ha de servir com a gasolina per continuar el camí", analitza.

El partidàs de Marcelinho Huertas, que va sumar 20 punts i 12 assistències per a l'Iberostar Tenerife, es va quedar sense premi a Màlaga.