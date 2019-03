L'Spar Citylift Girona es queda a un pam de la seva primera Copa de la Reina (71-79)

L'Spar Citylift Girona ha perdut contra el Perfumerías Avenida la final de la Copa de la Reina per tercera temporada consecutiva (71-79). L'esforç de l'equip entrenat per Eric Surís no ha tingut premi contra el gran dominador de la competició, un conjunt molt millorat amb el retorn de Miguel Ángel Ortega a la banqueta i els fitxatges de jugadores com Jewell Lloyd o Cyesha Goree. La superioritat física de les salmantines s'ha imposat en una final jugada a Vitòria que ha estat condicionada pels problemes físics de jugadores com Julia Reisingerova o Núria Martínez.

Després de començar perdent per set punts de diferència (0-7), l'equip català ha capgirat el marcador amb vuit punts consecutius (8-7). La pressió defensiva del Perfumerías Avenida i l'aparició d'Erika de Souza, l'MVP de la final, han millorat el rendiment del conjunt salmantí, que ha arribat al descans amb una renda de sis punts (37-43).

El Perfumerías Avenida ha arribat a dominar la final de Vitòria per 10 punts de diferència (39-49), però l'energia de Gabby Williams i les variants defensives d'Eric Surís han servit per ajustar el marcador (52-56). Les vigents campiones han arribat amb una renda d'onze punts a dos minuts del final (64-75). La superior amplitud de recursos de l'equip de Salamanca s'ha acabat imposant a Vitòria, on l'Spar Citylift Girona ha seguit lluitant amb més caràcter que forces fins al final.

La final de la Copa de la Reina ha sigut arbitrada per tres dones, entre les quals la catalana Yasmina Alcaraz.

L'Snatt Femení Sant Adrià, campió de la Minicopa / FEDERACIÓ BASCA

L'Snatt's Femení Sant Adrià, campió de la Minicopa

El planter de l'Snatts Femení Sant Adrià continua donant alegries al club. L'equip infantil ha superat l'Spar Citylift GEIEG Uni Girona (40-47). Ángela Cabarrocas ha sigut designada millor jugadora (MVP) de la final.

"Els nervis ens han jugat en contra i hem tingut la nostra pitjor versió d'aquests dies. La primera part ha sigut desastrosa, però en el tercer quart hem tingut un parcial que ens ha impulsat. El balanç final és molt bo perquè marxem sense lesions i hem consolidat moltes coses del nostre joc", ha explicat Toni Pallé, entrenador de l'Snatt's Femení Sant Adrià. "Hem competit bé els primers 20 minuts, però el Sant Adrià és físicament molt superior i el partit se'ns ha escapat", ha opinat Màrius Mora, tècnic de l'l'Spar Citylift GEIEG Uni Girona.

El Sedis Caditours, per la seva banda, s'ha endut el premi al 'fair play'.